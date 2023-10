Alberto Pena inaugura hoxe a mostra “Superficies” no Palacete das Mendoza, que estará aberta do 20 de outubro ao 5 de novembro. Pena utiliza tecidos de polipropileno usados para o control de herbas daniñas como base para as súas pinturas. O artista describe a súa arte como influenciada polas forzas da natureza e da acción humana sobre o tecido. A exposición estará dispoñible para visita do público de luns a venres das 9.00 ás 20.00 horas, sábados e festivos das 10.00 a 14.00 e das 16.00 a 19.00 horas, e domingos de 10.00 ás 14.00 horas na sede de Turismo Rías Baixas.