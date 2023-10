Los afectados critican la “desinformación” de la Xunta sobre la reforma de la PO-546

¿Qué sentido tiene un parking disuasorio situado a 2 kilómetros de las casas? ¿Cómo es que la Xunta todavía no ha informado a los vecinos de las 40 fincas afectadas sobre si los va a indemnizar? ¿Cómo es que a estas alturas aún no se nos ha explicado a los propietarios de viviendas qué es lo que se nos va a tirar? Son algunas de las preguntas que se hacían ayer los vecinos de Lourizán a propósito del proyecto de la administración autonómica en la antigua carretera de Marín, la PO-546.

La Xunta contempla una inversión de más de 6,8 millones de euros, incluyendo las expropiaciones y servicios afectados, y la obra se licitará antes de finales de año. El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra ha publicado esta misma semana el anuncio por lo que se convoca, en noviembre y diciembre, a los titulares de los terrenos necesarios para ejecutar la senda entre Mollavao y Os Praceres.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se celebrará los días 21 y el 22 del próximo noviembre en el Pazo da Cultura; y su formalización está prevista para el 20 de diciembre.

Augusto Fontán es uno de los afectados que critica que, a un mes del levantamiento de las actas públicas, “los vecinos no tenemos información alguna. Lo que nos parece es que pretenden hacer todo como cuando hicieron con nocturnidad la presentación del proyecto, porque lo vinieron a hacer aquí un sábado en Placeres y no avisaron a nadie, de modo que hay una desinformación total”.

En su opinión, “lo que pretenden es sacar el proyecto adelante ya; y la gente no sabe si la van a indemnizar por lo que le van a coger, si se les dará algo o no se les dará nada etc. Hay una desinformación total”, reitera.

Denuncian que la senda afectará a un total de 40 fincas, “muchas de ellas de gente mayor, que no está organizada”. La inclusión del carril-bici les parece “una atrocidad, porque por la parte de debajo de la avenida podría habilitarse, y lo que sucede es que vamos a quedar encajonados entre la vía ilegal del tren, por un lado, y por el otro entran en las propiedades y vamos a ver cómo las dejan”.

La Xunta contempla una inversión de más de 6,8 millones de euros, incluyendo las expropiaciones y servicios afectados, y la obra se licitará antes de finales de año. El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra ha publicado esta misma semana el anuncio por lo que se convoca, en noviembre y diciembre, a los titulares de los terrenos necesarios para ejecutar la senda entre Mollavao y Os Praceres

Los afectados consideran que “lo más normal es que presenten unos proyectos para cada propiedad, el muro que le tiran y, lo más importante, cómo va a quedar todo eso una vez que tiren esos muros, porque unas son fincas y otras son cierres de viviendas, y no sabemos cómo quedarán las casas”.

Temen que se repita el mismo escenario “que cuando hicieron el tren, imponiéndolo a la fuerza y listo”.

Explican que la reforma de la antigua carretera de Marín “lo dividieron en proyectos más pequeños, uno para un aparcamiento frente a la gasolinera de Placeres, otro para otro parking cerca de la vía de acceso al Pazo de Lourizán, que no sabemos para qué van a servir porque los vecinos no vamos a ir a aparcar el coche a 2 kilómetros de las casas”.

Concluyen que “es una infraestructura absurda. Crean un carril bici por el que no va a pasar nadie porque por aquí pasan al año cuatro bicicletas; crean aparcamientos que no solucionan nada, porque si aún estuviesen situados delante de los núcleos de casas aún tendría un sentido, pero a varios kilómetros nadie los va a utilizar. Para nosotros es un proyecto sin cabeza, puramente electoral y que a los vecinos solo nos va a perjudicar”.

Los vecinos consideran que “lo más normal es que presenten unos proyectos para cada propiedad, el muro que le tiran y, lo más importante, cómo va a quedar todo eso una vez que tiren esos muros, porque unas son fincas y otras son cierres de viviendas, y no sabemos cómo quedarán las casas”

Por su parte, la Xunta señala que el objetivo final pasa por transformar la carretera y mejorar su funcionalidad, orientándola al tránsito de peatones, ciclistas y transporte público.

Destaca que las actuaciones consisten en la ejecución de un itinerario por la margen derecha de la PO-546, de 3,5 kilómetros de longitud y con un ancho que oscilará entre los 2,9 y los 4 metros, entre los puntos kilométricos 0 590 y 4 090.

“En este trecho que comunica Mollavao y Os Praceres se prevé la separación con respecto a la carretera del trazado de la senda en la travesía de la Gandarela, debido a la falta de espacio entre las construcciones existentes”, indica la administración autonómica.

Ésta prevé habilitar una glorieta a la altura de la intersección de acceso al Centro de Investigacións Forestales de Lourizán con la PO-546, con la finalidad de “reducir la velocidad de los vehículos que acceden a la travesía de A Gandarela procedentes de Marín y mejorar la seguridad en el acceso a este centro”.