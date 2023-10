Líos vecinales, “lombos”, sanidad, música en la calle... suman 356 quejas a la Valedora en toda la comarca

Por otro lado, a nivel provincial fueron 2.365 quejas de ciudadanos y 15 se referían a la Diputación de Pontevedra.

Según la información hecha pública por este organismo, la Boa Vila ocupa el lugar número 12 a nivel gallego en cuestiones presentadas ante la Valedora do Pobo, un ranking que encabeza la capital gallega, Santiago de Compostela, con 2.671. Le siguen, a muy poca distancia, A Coruña, con 2.346, y el municipio lucense de Sarria, con 2.094.

En la comarca pontevedresa, destacan municipios como Marín, con 35 quejas; Sanxenxo, con 27, y Poio, con 23.

También en los concellos de menor tamaño los vecinos han tomado la iniciativa de acudir a la Valedora do Pobo. Así, la estadística oficial revela que se presentaron nueve quejas desde A Lama, cinco desde Barro, once desde Caldas de Reis, cuatro desde Campo Lameiro, una desde Cerdedo-Cotobade, seis desde Cuntis, una desde Moraña, cinco desde Ponte Caldelas, dos desde Portas y siete desde Vilaboa.

No es una sorpresa que el apartado de sanidad ocupe un espacio importante en estas quejas. En el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay varias referidas a la Unidad del Dolor. Los pacientes denuncian demoras en los tratamientos, ya que fueron citados en su momento para continuar con la atención de este departamento y nunca se les volvió a llamar. También acusan la elevada lista de espera, que en ocasiones les obligó a recurrir a la sanidad privada por su cuenta para costearse los tratamientos.

También se quejan del funcionamiento del Servicio de Reumatología, del cambio de fechas y citas entre hospitales para una consulta de Neurología tras un TAC cerebral, del retraso en una ecografía abdominal, en la revisión de una dolencia hepática, en la citación de la Unidad de Cirugía de Mama, de la falta de especialistas en Nefrología...

Pero también los trabajadores de la sanidad pública se quejan ante la Valedora do Pobo, como fue el caso de distintos grupos profesionales como los especialistas en Hematología en relación al concurso de traslados, personal auxiliar de Enfermería del Hospital Provincial de Pontevedra respecto de las condiciones de trabajo, grupos de celadores por no haber recibido la misma puntuación que otras categorías profesionales por su trabajo en la pandemia, la falta de supervisión y desatención a los trabajadores de la Unidad de Neurología del Hospital Provincial...

El acceso a la vivienda también merece un apartado especial para la Valedora do Pobo, que señala el preocupante aumento del precio en la ciudad de Pontevedra, que cifra en más de un 4% y que informa de que en el municipio hay 1.019 inscripciones en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia.

Y respecto a la convivencia en las viviendas privadas, hay un caso en concreto en la ciudad resultado de las quejas de unos vecinos respecto al comportamiento de otros en alquiler. La Valedora sugiere al Concello de Pontevedra la posibilidad de crear un recurso de información y gestión de incidencias en la convivencia para proponer posibles soluciones.

En cuanto a la petición de un cotitular al 50% de un inmueble que solicitaba fraccionar el IBI, el órgano consultivo sugirió al gobierno local pontevedrés la modificación del artículo concreto para que no sea necesaria la conformidad de las dos partes para la división del recibo.

Algunas cuestiones que aún a día de hoy siguen generando titulares en la prensa local también aparecen en el informe anual de la Valedora do Pobo. Es el caso de los “lombos” en las inmediaciones del Hospital Montecelo, de los que se quejaba una persona que acude con frecuencia a este centro sanitario y que el Concello defiende para calmar el tráfico.

También el nuevo y polémico vial de Montecelo, cuyo proyecto y obra son tan criticados estos días, con acusaciones cruzadas entre Concello y Xunta.

Un vertedero irregular en Mollavao de basura, colchones, coches..., las quejas por ruidos y uso de amplificadores en actuaciones musicales en los espacios públicos de Pontevedra, los errores históricos y de traducción en una exposición en el Museo de Pontevedra sobre indumentaria gallega del siglo XX o la promoción de asistencia a eventos taurinos de menores de 18 años son algunas de las cuestiones que llegaron a la Valedora do Pobo en 2022 desde la ciudad.

En cuanto a otros municipios de la comarca, son destacables las protestas de los padres y madres de colegios de Marín por la ordenación de los centros educativos.

Una figura emblemática en Galicia desde 1990

Hay que recordar que la figura de la Valedora do Pobo es una de las instituciones básicas y más emblemáticas de cuantas recoge y regula el Estatuto de Autonomía de Galicia. En el contexto de una comunidad autónoma naciente, se quiso crear un mecanismo de control de los derechos de la ciudadanía gallega y de supervisión de los defectos más comunes de la administración autonómica. El Pleno del Parlamento de Galicia, en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 1990, eligió al primer Valedor do Pobo. La actual Valedora es María Dolores Fernández Galiño, nacida el año 1963 y licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (1981-1986) y diplomada en Práctica Jurídica por la Universidad de Santiago de Compostela (1985-1986). En 1989 superó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y también las oposiciones de ingreso en la carrera fiscal. Tiene reconocida la especialización de Derecho Civil de Galicia. Las quejas ante la Valedora do Pobo se pueden presentar por internet, fax, carta o en persona (Rúa do Hórreo, 65. Santiago de Compostela. A Coruña). Los formularios se pueden descargar en la página web: valedordopobo.gal