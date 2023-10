“Colón tenía que ser el soporte cultural para una recreación medieval”

Juglares, espectáculos de música y trucos, un mercado artesanal y la arribada de la nao Santa María con su tripulación abrirán el próximo día 20 el Día de Colón, una fiesta medieval cuyo pregón correrá a cargo del conocido hostelero Ramón Pedras, “Petete”. Éste no oculta su ilusión por el nombramiento: “Es todo un honor”, señala, “sobre todo para los que nos criamos con la historia y la fantasía por el Colón gallego y el descubrimiento, y en un momento en que cada vez aparecían más datos de que Colón era un vecino de Poio, así que me hace mucha ilusión”.

–¿Cómo surgió esta designación como pregonero?

–Surgió porque hace muchos años, en 2009 creo, publiqué un cuentito del pirata Benito Soto, un relato corto que recogía la historia del pirata y en Combarro estaban dándole vueltas a la idea de hacer una fiesta pirata, y pensaron en mi para hacer el pregón pirata de esa primera fiesta. A mi se me saltó como un resorte y empecé a repetir en alto “Poio, Colón”, “Poio, Colón”, me preguntaron qué quería decir y expliqué que cualquier cosa que se haga en Poio tenía que estar relacionada con Colón. Las asociaciones Combrus, Laretas y Vides Novas, que son la base de toda la fiesta, lo habían orientado al tema pirata. Cuando nos reunimos con las asociaciones yo fui con gente más documentada, que había escrito sobre el tema, y se preparó un certamen y se hizo eso. Un poco gracias a todo eso en Marín hay la Festa Corsaria, porque quién sabe si la hubiese hecho Poio igual Marín se retraía un poco y no la hacía.

–Insiste en que Combarro se presta a cualquier celebración

–Es precioso, una maravilla, se presta a cualquier celebración, se haga lo que se haga, y Colón tenía que ser el soporte cultural, el complemento histórico para una recreación medieval, llámese como se quiera, para el mercado medieval, recreación, fiesta histórica... Todo tenía que girar en torno a ese soporte histórico, teníamos que aprovechar el soporte histórico de Colón, porque está ahí, no tenemos que inventar nada. Tenemos el vínculo con Colón, la teoría coloniana y, a partir de ahí, desarrollarlo: que participen las familias, que haya un mercado, puestos y toda la recreación medieval.

–No es la primera vez que participa en esta fiesta ni su única vinculación con la teoría coloniana…

–El primer año coordiné una actividad, traje a un genealogista portugués muy famoso, el que más controla del mundo, Pedro de Sotomayor, el arquitecto que rescató la casa, también hubo un debate con Rodrigo Cota, que había publicado “Colón, Pontevedra, Caminha”, y en general participó gente involucrada. También participo en la Asociación Cristóbal Colón Galego, que preside Eduardo Esteban, fui uno de los fundadores, y siempre he estado con la causa…. Además tengo mucha vinculación sentimental con Poio, con Combarro, fui guía turístico muchos años y los llevaba al monasterio de Poio y a Combarro, fui de los primeros, hace 35 años llevaba a grupos a Combarro cuando no había prácticamente agencias de viaje, había muy pocas, y ahí despierta todo mi cariño.

Todo tenía que girar en torno a ese soporte histórico, teníamos que aprovechar el soporte histórico de Colón, porque está ahí, no tenemos que inventar nada. Tenemos el vínculo con Colón, la teoría coloniana y, a partir de ahí, desarrollarlo: que participen las familias, que haya un mercado, puestos y toda la recreación medieval

–¿Cómo le gustaría que fuese el pregón de esta edición 2023?

–Me gustaría que hubiera muchos niños, orientarlo e incidir más que nada en ellos, y que interiorizasen, que se queden con esa pequeña semillita para que después lean, investiguen y participen de esa historia de que Colón era un vecino nuestro. Qué bonito es tener una fiesta medieval, pero es que además tienes esa guinda especial que es la teoría del Colón, de la que se puede hablar, discutir, intercambiar opiniones…

–La teoría está de plena actualidad con las investigaciones sobre el ADN

–Llevamos muchos años a vueltas con el ADN. Creo que hay otras evidencias, incluso ahora se está haciendo polémica con Portosanto y con El Salvador, que eso era Andurique, y de lo que no cabe duda por ejemplo es de que al primer puerto le dio el nombre de San Juan, San Juan de Puerto Rico, y la invocación a San Juan aquí llevaba 500 años. Para mi va a ser muy difícil hacer el pregón, muy difícil y muy bonito, porque te puedes pasar tres días hablando solo del monasterio de Poio, que es una gran joya. Así que es difícil hacer el pregón, yo quiero hacerlo divertido, ameno, ojalá que se anime la gente, que haya niños, y que sea un éxito por las asociaciones, las familias y los vecinos, que son los que levantan la fiesta y de ellos es todo el mérito.

Es difícil hacer el pregón, yo quiero hacerlo divertido, ameno, ojalá que se anime la gente, que haya niños, y que sea un éxito por las asociaciones, las familias y los vecinos, que son los que levantan la fiesta y de ellos es todo el mérito

–Siguió los pasos de los restos de Colón...

–En el Museo de Colón hice actividades, sobre todos con niños, juegos, canciones, adivinanzas, por eso me gustaría que hubiese muchos niños en el pregón. Después de ver la casa de Colón en Poio fui a Valladolid a la casa donde según la tradición falleció; me surgió también en Sevilla ver el mausoleo impresionante dentro de la catedral, también visité en La Habana la catedral de San Cristóbal, y en Republica Dominicana el faro de Colón y la catedral. Los restos de Colón fueron dando vueltas y yo fui siguiéndolos por el mundo.