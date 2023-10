El parque móvil rebasa por vez primera los 60.000 vehículos pese al desplome de las matriculaciones

Esta estadística cifra en 60.291 el número de vehículos en agosto de este año (último mes registrado por la DGT), de los que 43.578 (el 72%) son turismos. Es la primera vez que Pontevedra rebasa la barrera de los 60.000 coches, un incremento que se basa especialmente en el apartado de las motos, ya que el número de turismos apenas ha variado en el último año. En concreto, ahora hay un centenar más de motocicletas que hace doce meses pero solo dos turismos más que en octubre de 2023.

Y estos datos tienen su reflejo en el balance provisional de matriculaciones, también con datos de la DGT. Entre enero y septiembre se rozan las 180 ventas de motocicletas en el municipio, lo que supone una media de unos veinte al mes. Ya es la misma cifra que en todo 2022. En cambio, apenas se acumulan 600 matriculaciones de turismos, por debajo del balance del pasado año. Y además, no todos los coches son nuevos. Una parte cada vez más elevada son vehículos de segunda mano, lo que se traduce en un aumento de la antigüedad del parque móvil. Los últimos datos de Tráfico el respecto corresponden al inicio de 2022 y en ellos se pone de manifiesto que la media de edad de todo el parque móvil pontevedrés está ya en los trece años, por encima de los diez donde se fija tradicionalmente la frontera para empezar a considerar “viejo” un coche ya que es a partir de la década cuando es obligatorio pasar la ITV cada ejercicio.

En un análisis más pormenorizado se observa que la media de los turismos se sitúa en 12,5 años mientras que los ciclomotores se acerca a los 19, un fenómeno que se explica por la nula venta de estos vehículos desde hace tiempo. Las motocicletas y las furgonetas son los modelos más “modernos”, ligeramente por encima de los 11 años de media, mientras que los camiones superan los 15. El caso de los autobuses se debe analizar aparte, ya que, al tratarse en su caso de vehículos para el transporte de pasajeros con concesiones públicas en la mayor parte de los casos, debe renovarse el parque con cierta periodicidad. Con respecto a su parque móvil es, junto con las motos, el que crece periódicamente, aunque en menor medida, ya que se pasó de las 142 unidades de 2021 a las 164 actuales. Por contra, baja el censo de camiones y furgonetas.

En lo que se refiere a los turismos, que suponen el 72% de la totalidad de vehículos del municipio (incluidos remolques y tractores, que suman unas 900 unidades aproximadamente) se observa un cierto estancamiento, con 43.578 coches, apenas dos más que hace un año. Además, aumenta de forma notable el número de coches eléctricos, si bien su censo total aún es muy bajo. Pero lo más significativo es el paulatino descenso de los automóviles diesel. Aunque todavía suponen el 59% de todos los turismos de la ciudad (en concreto son ahora 25.766) ya son 700 menos que hace tres años, coincidiendo con la “demonización” de este tipo de combustible y la decisión de muchas marcas de dejar de fabricar automóviles de este tipo. Ese hueco lo han ocupado los coches eléctricos o con combustibles alternativos, como el GLP o incluso el gas natural, pero también los de gasolina. Ahora hay 17.593 turismos que usan este carburante, el 40% del total, y son 900 más que en 2020.

El aumento de la antigüedad del parque móvil implica un mayor índice de inspecciones técnicas de vehículos, pero los pontevedreses parecen estar más concienciados en mantener sus coches en el mejor estado posible. Así se pone de manifiesto en la evolución de vehículos sin ITV en la ciudad. Los últimos datos al respecto de la DGT corresponden a 2021, cuando se constataba un importante descenso del número de vehículos sin pasar la revisión en el municipio. En cinco años Pontevedra pasó de tener 4.292 coches sin ITV en 2017 a 3.960 en 2021. Es decir, un descenso del 8,38%. También Sanxenxo mejora sus cifras, concretamente un 5,2% a pesar de que aún se constata que había aquel año 1.128 vehículos dados de alta con la ITV caducada.

Calculando el porcentaje de vehículos sin ITV sobre el total del parque móvil de cada municipio se podría realizar un ranking con los ayuntamientos más cumplidores y los que no en esta materia. Atendiendo a este criterio, el concello más cumplidor sería Cuntis, con apenas un 6,02% de su parque móvil sin la inspección. Le seguiría Pontevedra, con un 6,64%; Marín con un 6,69% y Poio (con un 6,79%). Les siguen Portas, con 7,06% de vehículos sin ITV; Sanxenxo, con un 7,24%; Caldas de Reis, con un 7,29%; Cerdedo-Cotobade con un 7,63%; y Vilaboa con un 7,75%. Entre los conductores que tienen un mayor porcentaje de coches con la ITV caducada están ya Moraña con un 8,01%; por detrás de A Lama, Ponte Caldelas y Campo Lameiro (con porcentajes del 8,04%, del 8,44% y del 8,68%, respectivamente). El municipio con peores datos es en Barro. Allí casi uno de cada diez vehículos no tiene la revisión pasada. El porcentaje sobre el total del parque móvil es de un 9,45%.

El coche eléctrico aún no es un artículo habitual en las calles de Pontevedra, pero su número ha crecido de forma notable en los últimos años. Ahora están censados 177, frente a los 135 del pasado año y los solo 74 de 2020. De los 177 actuales, 96 son turismos. Al margen de las baterías, otros 160 vehículos utilizan gas: 154 usan GLP y seis, gas natural. El parque móvil eléctrico no llega al 0,5% en un municipio que cuenta con más de una veintena de puntos de recarga, pero ninguno municipal. El Plan de Mobilidade Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Concello. no apunta la posibilidad de crear puntos municipales. Sí habla de “fomentar” el sistema, pero no de una implicación municipal directa. Según los datos de este documento, Pontevedra cuenta con al menos con una red de puntos de recarga para vehículos distribuidos en varios aparcamientos públicos, en gasolineras, en supermercados, en el campus y en varias empresas. Por su parte, la Diputación activó hace unos meses la instalación de estos sistemas en algunas de sus sedes oficiales, entre ellas Príncipe Felipe o la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Para ello, la institución ha recibido 290.000 euros procedentes del programa Moves III, financiado con los fondos europeos Next Generation.