Teucro, cuatro años sin su arco

Pasaban unos minutos de las once de la mañana del 11 de octubre de 2019, cuando una parte del arco de la escultura de Teucro que corona la sede de Afundación en Pontevedra se desplomó repentinamente sobre la acera de la calle Augusto González Besada. Por fortuna no alcanzó a ninguna persona, ni tampoco causó otros daños materiales.

Desde entonces, muchos de quienes pasan por esta céntrica calle y miran hacia la parte alta del imponente edificio no alcanzan a comprender el sentido del pequeño tubo que el mítico guerrero alza con su mano derecha. Se trata del fragmento del arco que quedó en la escultura, después de que los bomberos de Pontevedra cortaran aquel día el resto de la vara que no había caído al vacío, y para evitar que eso ocurriera.

Han pasado cuatro años del incidente y Abanca, propietaria de la sede de Afundación –la obra social del banco–, no descarta reponer el fragmento de escultura dañado, si bien no lo hará sin plenas garantías de seguridad. “Se están viendo todas las alternativas por parte de los técnicos, pero de momento no disponemos de una solución técnica completa que ofrezca garantías plenas de seguridad que, por supuesto, es lo más importante para nosotros”, explican desde Afundación.

Solución

Los trabajos no se han acometido desde entonces, porque no se dispone de esa solución que garantice que esa parte tan liviana de la escultura no vuelva a romperse como consecuencia del viento, de los meteoros, o del desgaste que causa el paso del tiempo. “Por tanto, hasta que no tengamos esa solución no se van a acometer los trabajos”, explica la propietaria del inmueble.

Mientras, quienes contemplen la escultura creada por Cándido Pazos e inaugurada con el resto del edificio el 15 de julio de 2006, pueden imaginar que el guerrero porta en su mano un testigo, un pergamino, o algún tipo de arma más pequeña que su habitual arco.

Aunque la figura del arquero de más de 6 metros está realizada en bronce, la pieza del arco se hizo de un material más ligero, por lo que sufrió de forma más agresiva los embates del clima y de las aves que se posaron sobre él durante 13 años, hasta que cedió al desgaste y se desplomó.

Aquella mañana del 11 de octubre de 2019, las personas que ocupaban las terrazas de hostelería de la plaza de San José fueron testigos del desplome de la pieza, que cayó sobre la acera sin alcanzar a nadie.

Los mismos empleados de Afundación balizaron el entorno del centro sociocultural y se encargaron de evitar que nadie más pasase por este tramo de acera hasta que llegaron los bomberos, que cortaron la calle y con la ayuda de una gran escalera telescópica retiraron la otra parte del arco.

El incidente causó en aquella mañana una gran expectación en la zona, en la que se agolparon decenas de curiosos mientras al lugar llegaban también Policía Local y servicios sanitarios, con una ambulancia que no tuvo que prestar asistencia a nadie.

Informe de Arquitectura

Durante más de 20 minutos, y tras desplegar la escalera mecánica para acceder desde el exterior a lo más alto del inmueble, una dotación de los Bomberos de Pontevedra examinó en primer lugar la pieza escultórica dañada, tanto en la base sobre la que se erige la figura como en el fragmento donde se produjo la rotura. La escultura y su base no representaban riesgos de estabilidad, pero la parte del arco que no se había desprendido no ofrecía los parámetros de seguridad requeridos, por lo que se procedió a su retirada. El departamento municipal de Arquitectura realizó posteriormente un informe y determinó que la estatua podía continuar en su emplazamiento, ya que no presenta más riesgos.

La escultura de Teucro, situada en la actual terraza de la antigua Caja de Ahorros de Pontevedra, es una figura de bronce de seis metros de alto y 2.000 kilos de peso. Fue creada con motivo de la última remodelación de este inmueble, cuya construcción original data de 1944 y que en el inicio de la década de los 2000 fue reformado por el arquitecto pontevedrés César Portela.