Representantes da Deputación e dunha vintena de empresas do sector turístico viaxan os días 18 e 19 de outubro a Barcelona e Alacante para reunirse con axentes de ambas as cidades e trazar estratexias e accións conxuntas que traian novos visitantes ás Rías Baixas. “Seguimos traballando no noso obxectivo de compartir con todo o mundo que Pontevedra é desfrutar”, afirmou o presidente da Deputación, Luis López, para explicar o motivo desta actividade. Trátanse de encontros en colaboración co sector turístico privado nos que vinte empresas da provincia manterán reunións profesionais cun cento de empresas de ambas as cidades para compartir experiencias. Estas reunións consistirán na presentación do destino e unha degustación de produtos gastronómicos.