A Deputación de Pontevedra acaba de dar a coñecer os oito filmes galegos que se van beneficiar neste 2023 da liña de patrocinios audiovisuais “Pontevedra, plató de cinema”. Trátanse das longametraxes “Castelao”, “Da túa man para a miña”, “Entelequias” e “Illa” e das curtas “Arco da vella”, “Curmán”, “Aquarium” e “Un home que foxe”, e ás que a institución provincial destinará preto de 90.000 euros co obxectivo de apoiar ás entidades privadas que están a realizar proxectos audiovisuais en galego e a impulsar a provincia como escenario de rodaxes.

A contía máxima para longametraxes é de 25.000 euros que acadou “Castelao”, unha ficción dirixida por Ángeles Huertas que sumou a máxima puntuación da convocatoria ao tratarse dun proxecto singular. Tras ela, a segunda máxima puntuación foi para “Da túa man para a miña”, de Fran Rodríguez Casal e Coral Piñeiro, que recibirá 20.000 euros. Pola súa banda, as longametraxes “Entelequias”, dirixida por Dario Autrán, e “Illa”, por Claudia Brenlla, beneficiaranse de 15.000 euros cada unha. No caso das curtas, a contía máxima é de 3.500 euros que recibirán “Arco da vella”, dirixida por David Fidalgo, e tamén “Curmán”, de Alejandro Jato. A cada unha das outras dúas curtas, “Aquarium” –dirixida por Margue Morello– e “Un home que foxe” –por Pablo Dopazo–, a institución provincial destinará 3.000 euros.

Para poder optar a esta liña de patrocinios, as entidades deben cumprir unha serie de requisitos entre os que se atopen que a rodaxe do filme, que debe comezar no 2023 e rematar antes do 30 de setembro de 2024, sexa exclusivamente en galego ou que a provincia de Pontevedra sexa o seu escenario principal. Ademais é preciso presentar unha memoria explicativa do proxecto audiovisual, un orzamento da produción, un plan de publicidade, un plan de promoción da igualdade, así como a relación do equipo directivo, técnico e actoral, especificando a súa traxectoria e premios conseguidos.

Entre as películas que foron patrocinadas por “Pontevedra, plató de cinema” o pasado ano destaca “O corno”, dirixida por Jaione Camborda, que recibiu 15.000 euros e foi recentemente galardoada coa Cuncha de Ouro no Festival de Cinema de San Sebastián, sendo a primeira película en galego na historia en conseguilo. Xunto a ela, tamén se beneficiaron desta liña de subvencións “A traxedia do Bou Eva” e as curtas “Morte e meu avó”, “Alicia fai cousas”, “Véxote”, “O son das abellas”.

Por outra banda, a Deputación ven de destinar 625.000 euros para preto de 500 clubs deportivos da provincia que participan en competicións federadas de ámbito inferior a estatal. Os recursos distribúense en 575.000 euros que van dirixidos a 480 clubs de diferentes modalidades deportivas que participan nestas competicións e outros 50.000 para 9 equipos de fútbol que compiten na categoría Preferente Galicia Grupo Sur.

Os 575.000 euros van dirixidos a 480 clubs deportivos de 54 concellos. As entidades beneficiarias abranguen dende clubs de fútbol, balonmán ou baloncesto, ata clubs ciclistas ou de motociclismo, de pesca deportiva, esgrima, bádminton, rugby, xadrez, ximnasia rítmica, atletismo, tenis e tenis de mesa, natación, hípica, patinaxe, baile deportivo, padel, squash, montañismo, karate, kung fu, loita, judo, taekwondo, caza, bolos, petanca, halterofilia, boxeo, hockey, pesca submarina, esquí náutico, e un longo etcétera.