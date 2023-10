El gobierno municipal de Poio anunció que constituirá una Mesa Local de Turismo formada por representantes del tejido turístico, administraciones, vecinos, colectivos y grupos políticos, para “juntar esfuerzos e ideas” y contribuir a impulsar un sector “vital para la economía y la identidad del municipio”. Lo anunció la concejala de Turismo, Rocío Cochón, que participó en un evento divulgativo organizado por el Hotel Villa Covelo para conmemorar el “cierre del verano”. Consistió en una cata de productos de la zona con vistas a la ría y dirigida a prescriptores turísticos. Cochón señaló este tipo de actividades como ejemplo “de iniciativas innovadoras que ayudan a la desestacionalización y a la dinamización y que hace falta poner en común”.

La Mesa de Turismo, que se constituirá “en las próximas semanas”, será el “foro idóneo” para hacerlo, ya que servirá como “espacio de encuentro permanente para desarrollar sinergias y estrategias” y supondrá un escalón más en el respaldo que se le quiere dar al sector desde el nuevo gobierno local “siempre de la mano de quien más lo conocen y pueden ayudarnos a mejorarlo: sus profesionales”.

La responsable del área, además, aprovechó para hacer un balance de los datos turísticos de este año, que calificó de “excelentes”, con una media de ocupación global del 76% desde la segunda quincena de junio hasta septiembre. Además, las oficinas de información municipal atendieron en lo que va de año a un total de 11.926 personas. Esta cifra supone un importante aumento con respecto a 2022, y engloba a los usuarios de la Oficina de Turismo de Combarro, la ubicada en el Casal de Ferreirós y la Casa-Museo de Colón, en Portosanto.

De estos casi 12.000 visitantes, la gran mayoría (89%) procedían de territorio nacional, y un 11,08% eran extranjeros. Entre los españoles, las principales comunidades de origen fueron Madrid, Andalucía y Castilla, mientras los turistas foráneos llegaron de Alemania, Francia y Portugal.

El estudio de los datos recopilados por los trabajadores municipales permite hacer un perfil del usuario medio de estas oficinas: españoles de ambos sexos, de entre 36 y 60 años, que no conocían previamente el municipio, llegados en su vehículo particular y alojados en un hotel o apartamento fuera del municipio. De este retrato se extrae también que “la gran mayoría de los que nos visitan piensan en volver y se convierten en prescriptores, esto es, recomiendan nuestro municipio como destino no solo en temporada alta”.

“Queremos convertir las recomendaciones en visitas y las visitas en pernoctaciones”, indicó Cochón, y “trabajar en consolidar una imagen de destino desestacionalizado, internacional, sostenible y único”.

“Ya lo estamos haciendo con iniciativas como “No Bo Camiño”, destinada a los peregrinos, la solicitud de nuevos senderos azules, la puesta en valor de Tambo o del patrimonio coloniano”, apuntó, “pero estamos seguros de que, una vez constituida, la Mesa de Turismo será el foro perfecto para impulsar muchas más iniciativas”.