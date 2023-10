El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recuerda que el plan sectorial que habilita las expropiaciones para el vial perimetral de Montecelo fue redactado por la Xunta. El primer edil señala que el Concello hizo notar al Gobierno de la Xunta que la expropiación proyectada era insuficiente para garantizar el acceso a las fincas vecinales. “Rafa Domínguez sabe perfectamente que la Xunta metió la pata al no hacerle caso al Concello, pero sigue jugando a despistar y sigue echándole la culpa”, indicó el alcalde, quien aseguró que “el Concello está dando todas las facilidades del mundo para la construcción del nuevo hospital de Montecelo”.

“Tenemos un convenio firmado en su día, que por cierto no aparece indicado en ningún sitio de los carteles que allí están. La cuestión es que el Concello no decidió cuál es la localización del Gran Montecelo, no decidió dónde van los aparcamientos ni decidió, tampoco, el proyecto sectorial de infraestructuras. Este proyecto, hecho por la Xunta de Galicia, es el motivo de las quejas vecinales; un proyecto sometido a exposición pública y que es el título habilitante para las expropiaciones que hizo la Xunta”, dijo el alcalde. Fernández Lores indica que el Concello “desde el primer minuto” comentó que la expropiación era “insuficiente para garantizar el acceso a las fincas. Nosotros pasamos en su día documentación que recomendaba hacer una exposición más amplia de la hecha, les hicimos notar que era imposible hacer un vial de servicio al lado del vial de circulación y se negaron, de manera reiterada, a modificar esas expropiaciones”. El alcalde dice que fue ahora cuando la Xunta se dio cuenta de que “metió la pata” al no hacerle caso al Concello.