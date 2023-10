Os maiores de 55 anos poden solicitar cita para as consultas gratuítas de audioloxía, podoloxía e estimulación da memoria que presta o programa Porta a Porta do Sergas, e cuxa unidade móbil está instalada estes días na Seca (11, 13, 16 e 17 de outubro). As citas poden reservarse nos teléfonos 622 748 283 ou 623 546 992.