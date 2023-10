Las fruterías de proximidad resisten

La inflación ha ejercido una presión constante en los precios de la fruta y la verdura en toda España, planteando desafíos para los consumidores y para las tiendas de barrio. A medida que los precios continúan aumentando, se convierten en un refugio para los consumidores locales leales que buscan mantener sus hábitos de compra.

En el mundo de las fruterías se pueden distinguir varios perfiles de compradores, cada uno con sus propias preferencias y peculiaridades. Por un lado, encontramos a clientes de toda la vida que hacen acto de presencia a diario, en su mayoría mayores, que aprecian la calidad y la atención que solo las tiendas locales pueden ofrecer. Por otro lado, está la generación más joven. Buscan productos específicos y a menudo valoran la comodidad y los precios bajos, lo que ocasionalmente los lleva a recurrir a supermercados, aunque sin la misma calidad.

Como señala Vanessa Novais, esta dualidad muestra cómo fruterías y supermercados tienen su lugar. Evidentemente, explica, “los precios no son iguales que una gran superficie que compra al por mayor”, pero la diferencia suele constatarse en la calidad y el cariz local del producto.

El contacto de “tú a tú” continúa siendo un bastión en estos establecimientos: han logrado mantener la confianza de sus clientes, quienes gracias a ellos continúan comprando sin experimentar una merma significativa en su poder adquisitivo.

Las fruterías y las tiendas de alimentación locales continúan siendo las favoritas de los pontevedreses por su confianza y su trato cercano. La inflación ha hecho mella en el precio de ciertos productos, pero “el cliente fiel continúa viniendo”. No notan, por tanto, una merma con respecto al pasado ejercicio. En Pontevedra se cuentan decenas, tanto en el centro de la Boa Vila como en zonas algo más apartadas, pero en cualquier caso siguen siendo tiendas pequeñas, de proximidad, trato personalizado y una selección de productos de alta calidad.

Un caso claro es el de Vanessa Novais, de la tienda Alimentación Isabel situada en la avenida de Vigo. Ella tiene sobre todo producto local y de proximidad y una sonrisa para cada persona que entra en el establecimiento. A la pregunta de si nota menos clientela con respecto a pasados años, contesta que no.

Puede haber leves variaciones, pero el comprador es fiel. De entre todos sus productos la estrella es, sin duda, la patata gallega, de la que cuenta que “la gente sabe que la mejor patata que hay es la de Ourense, concretamente de Xinzo”. También cosechan éxito tras éxito sus distintas variedades kiwis, por supuesto de proximidad, como la mayoría del género.

Otro artículo estrella es el aguacate de origen gallego, que los pontevedreses valoran frente al de superficies: “Debió pasar de boca a boca y cada vez pregunta más gente por él. Aquí controlamos mucho que el cliente no manosee, por eso se mantiene intacto el producto. En otro sitio te encuentras partes negras dentro del aguacate por golpes”.

Ana Isabel Rocha, de O capricho da froita, en Manuel Leiras Pulpeiro, lleva unos 17 años en esta zona de la ciudad, donde tiene a una clientela fiel y fija. La frutera, aunque vende verduras, hortalizas, pan y embutidos, reconoce que algunos precios han tenido que aumentar por causa de la inflación: “Si me suben el precio de las cosas, yo no voy a regalarlas”, sentencia. Aun así, el cliente lo comprende y elige la opción de cercanía frente a otras alternativas que “no siempre acaban saliendo bien aunque sean algo más baratas”. El de O Capricho es un cliente no solo del barrio, sino de toda Pontevedra, que de boca a boca termina conociendo el negocio y escogiéndolo.

El pontevedrés, fiel a su tienda de “toda la vida”

Las mañanas se convierten en un frenesí para estas tiendas que huyen de la automatización y la escasa oferta personalizada de los grandes supermercados en lo que respecta a la compra de frutas y verduras. Su valor radica en el enfoque personalizado y cercano. Más allá de satisfacer las necesidades del cliente con una selección excepcional, las tiendas locales también desempeñan un papel crucial en la revitalización de nuestras ciudades.