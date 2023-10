Durante os traballos de restauración do cruceiro de Outeda, que se remataron hai uns meses, encontrouse no medio das pedras da base unha peza de pedra singular. Trátase dunha escultura dun Cristo da que só se conserva o torso. Agora, despois das análises arqueolóxicas realizadas á escultura, pódese contemplar na entrada da casa do Concello.