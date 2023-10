Sube el abandono de perros por bulos sobre la nueva ley

Igual que muchas otras de la comarca, la protectora Os Palleiros se encuentra desbordada desde el inicio de octubre. La directora, Gloria Cubas, indica que corren muchos bulos acerca de la Ley de Bienestar que entró en vigor hace apenas unas semanas: “Estamos notando un incremento importante en el número de perros abandonados. No digo que se deba a la nueva Ley de Bienestar Animal, pero creo que es mucha casualidad”.

Normalmente, el momento álgido de los abandonos de animales de compañía es verano, el mes de agosto en concreto, pero este año ha ocurrido algo “extraño” a lo que no encuentra otra posible explicación. “Ahora mismo tenemos más de 100 perros. Hemos tenido que cerrar la entrada y eso conlleva un esfuerzo especial”, indica Cubas.

La normativa, explica, no implica un enorme cambio respecto a la situación habitual de los animales de compañía más comunes: perros y gatos. Sin embargo, hay quien cree que como dueño de mascotas tendrá que enfrentarse a unas condiciones de cuidado mucho más duras y limitantes. Por ejemplo, explica esta animalista, hay quien está temeroso de tener que contratar un seguro: “Un seguro no es motivo de abandono de un animal. Yo misma pago un seguro de cincuenta euros al año para mi perro y no es un desembolso tan grande”. El miedo a las multas le parece también “desproporcionado”.

A la pregunta de si alguien le ha dicho directamente que la nueva ley le va a obligar a abandonar a su animal de compañía, contesta que no se lo han dicho, pero que en octubre del año pasado “teníamos 80 perros y este año bastante más de cien”. Además, esta normativa no será efectiva hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cualquier caso, han visto “tantas cosas” en esta asociación que “se esperan lo peor”. Durante el confinamiento, explica, “la gente nos llamaba para pedir prestado un perro solo para pasearlo. Después, nos lo devolvía como si nada”.

Aunque cuesta mantener la esperanza con ciertas historias de maltrato animal, la directiva formada por seis personas, los cuatro trabajadores de Os Palleiros, la veterinaria y la auxiliar de la misma siguen cuidando de los canes con el ojo puesto en el futuro: “Llegaron dos hembras, una recién parida con ocho cachorros y otra con siete”. Una de ellas, podenca de pura raza, era obligada a concebir de manera constante y fue la propia directora de Os Palleiros quien amenazó con denunciar a la persona que se dedicaba a este negocio si no le entregaba a la perra. El resto, han ido apareciendo hasta copar los distintos espacios del refugio, desde la hospitalización hasta el lugar de cuarentena. También están al límite de los fondos de la asociación dada la situación drástica. “Todos los perros requieren cuidados, pero los cachorros y sus madres necesitan unas condiciones especiales para que los pequeños puedan crecer bien”.

Están haciendo “todo lo que está en nuestras manos”, y aún así es poco. No tienen descanso y sus campañas habituales, como la de Alimentar la amistad que estuvo en los supermercados con una recogida para la alimentación de los canes “se queda corta con lo que estamos viviendo este mes”.

Sentido común

Desde esta protectora apelan a la “adopción responsable”, así como a los voluntarios, que hacen mucha falta para mantenimiento de instalaciones, cuidado de los perros, paseos e incluso “hacer compañía a los que son miedosos”. Siempre han contado con casas de acogida para los ejemplares “enfermos, ancianos o ciegos”, pero ahora más que nunca piden esta respuesta de los pontevedreses, al no poder admitir más perros en el refugio.

En cuanto a las adopciones, todos los canes se entregan desparasitados, vacunados, esterilizados y chipeados. El adoptante solo debe comprometerse a pagar ochenta euros para sufragar gastos de la asociación.