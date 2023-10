El plan para Os Gafos agranda la brecha entre BNG y PSOE para formar un gobierno

El plan para destapar el río de Os Gafos a su paso por Campolongo agranda la brecha entre el BNG y el grupo municipal del PSOE de Pontevedra para formar un gobierno de coalición. Las diferencias manifestadas respecto a este proyecto entre ambos grupos se suman a las ya evidenciadas respecto al futuro de la calle Reina Victoria, o el traslado de la feria a la Alameda.

El portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, admitió –tras defender el trabajo realizado desde su concejalía en el anterior mandato municipal para destapar Os Gafos– que las negociaciones con el BNG están paralizadas desde el pasado 4 de agosto, fecha en la que el grupo socialista remitió a los nacionalistas su documento de propuestas para un nuevo gobierno. Este documento no ha tenido respuesta “y parece que no tienen intención de contestarlo”, apuntó el socialista.

Para Puentes, las propuestas socialistas no son inasumibles para el BNG, como sostienen los nacionalistas. Así, explicó que es su plan para la apertura parcial de Reina Victoria es “absolutamente compatible con el modelo de ciudad” que viene desarrollando el gobierno de Fernández Lores desde hace 20 años, por lo que “es inexplicable que digan que no”. También entiende que el traslado de la feria a la Alameda es posible y que, de hecho, el actual gobierno del BNG ya ha variado varias veces el plan para el mercadillo ambulante, como podría volver a cambiarlo para devolverlo a la Alameda.

Respecto a las dificultades manifestadas por los nacionalistas para destapar Os Gafos, el grupo socialista exhibió toda la documentación existente en el Concello sobre el proceso para llevar a cabo el proyecto. Iván Puentes afirma que las acusaciones realizadas por el concejal César Mosquera y por el alcalde Lores, respecto a la inconsistencia del plan socialista son “mentiras absolutas”.

Por otra parte, recordó la subvención comprometida por la Unión Europea, de 2,3 millones de euros para la primera fase de este proyecto, entre Xeneral Rubín y la iglesia de Campolongo y advirtió que este dinero se puede perder si se demora el proyecto.

Documentos técnicos

Puentes rechazó las dudas expuestas por los dirigentes nacionalistas respecto a la falta de estudios técnicos sobre la viabilidad del proyecto y así presentó dos informes de viabilidad, uno de ellos sobre la cuestión hidráulica, referido al comportamiento del río, avenidas de agua, posibles inundaciones y la ribera del río en cada uno de los tramos, y otro estudio a la movilidad en la zona.

También recordó que los estudios previos plantean que precisamente el frontal del colegio de Campolongo debería permanecer con el río encauzado de forma artificial, para no afectar al patio del recinto escolar. Proponen en esta zona una pasarela peatonal elevada para garantizar la movilidad peatonal y ciclista.

Además, el socialista indicó que existente otros 13 documentos técnicos que avalan la viabilidad de la propuesta, procedentes de la Comisión Europea, el Gobierno central o la Xunta de Galicia. También recordó que Augas de Galicia no solo conoce el proyecto, sino que lo respalda. De hecho, subrayó, la Xunta incluyó Os Gafos en el Plan Hidrolóxico de la Demarcación Hidrolóxica de Galicia, así como en el Plan de Risco de Inundacións de Augas de Galicia, e incorporó esta actuación para el período 2021-2027.

También la Consellería de Educación avaló el proyecto –recordó Puentes– y propuso una serie de cuestiones sobre movilidad en relación con el colegio de Campolongo.

Por otra parte, el socialista indicó que no existe una obligación legal de realizar un estudio geotécnico, y que en todo caso podría hacerse si el arquitecto que desarrolle el proyecto lo considera necesario. “Estaba prevista una partida de 14.500 euros para que el ganador del concurso de ideas pueda acometer los estudios que considere oportunos”, apuntó Puentes.

En todo caso señaló que el Concello ya cuenta con varios estudios sobre la situación de los terrenos, la canalización del río y los muros que lo encierran.

Lores

Por su parte, Miguel Anxo Fernández López aseguró que mientras él sea alcalde de Pontevedra “no se va a empezar una obra que se pueda llevar por delante una parte del patio del colegio de Campolongo”. Lores calificó la documentación obrante en el Concello como un “Powerpoint”, que no garantiza la seguridad del entorno del río si se llega a ejecutar su renaturalización en la forma que plantean los socialistas. El alcalde sostiene que después de cuatro años de Iván Puentes al frente de la concejalía de Medio Natural “no hay nada” serio sobre este plan. “A mí me gustaría destapar Os Gafos a su paso por Campolongo, pero ese plan es de una falta de seriedad absoluta; estamos hablando del cauce de un río, de un terreno de aluviones”, explica Lores, quien anunció que encargará los estudios técnicos necesarios “y lo vamos a hacer rápido” para avanzar en este asunto con garantías para los edificios colindantes. “Di la orden pertinente para que se contraten los estudios necesarios, sobre los terrenos, sobre el cajón que encierra Os Gafos, si está pilotado el colegio, los edificios… son datos imprescindibles para saber en qué nos vamos a meter”, argumentó el alcalde.

“Yo quiero levantar Os Gafos, pero es una inversión muy potente y en la que hay que saber cómo va a afectar todo eso a todo el parque de Campolongo, a los edificios, al colegio”, dice Lores.

Lores niega el “revanchismo político” que denuncia Puentes

El portavoz municipal socialista, Iván Puentes, entiende que este nuevo capítulo continúa en la línea de “revanchismo político” que, a su entender, los nacionalistas están siguiendo desde el inicio del actual mandato para “torpedear, paralizar y poner en cuestión todos los proyectos heredados de las concejalías que gestionaba el Partido Socialista, por otra parte, los únicos que tiene, ya que en este tiempo no inauguraron ni contrataron una obra que no viniese del PSOE”, afirmó el socialista. Sin embargo el alcalde Lores lo niega. “Ningún revanchismo de nada. Cuando presenten propuestas asumibles nos sentaremos a hablar; pero con las propuestas presentadas no podemos hablar de nada”, dijo el líder nacionalista. El alcalde también apuntó que “ya me gustaría haber visitado más obras” procedentes del grupo socialista porque “tengo pocas que visitar” de la gestión de sus anteriores socios de gobierno, aseguró.

Lores también recordó que el grupo socialista “iba a hacer un concurso internacional” para destapar el río de Os Gafos y “no sabemos absolutamente nada” ya que, según el alcalde, los socialistas en los últimos cuatro años no hicieron más que cerrar el paseo de Os Gafos a la ciudadanía, que ahora el gobierno del BNG quiere reabrir. Por su parte, Iván Puentes recordó que Xunta de Galicia y Gobierno central, a través del Ministerio de Medio Ambiente calificaron el proyecto para recuperar el río de Os Gafos con la máxima puntuación y que lo definieron como una obra de referencia para renaturalizar los ríos. Lamentó que el BNG se alinee con la estrategia de Vox contra los proyectos de lucha contra el cambio climático.