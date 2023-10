“A los 40 años recibí la fama como un regalo, que las personas se me acerquen es maravilloso”

La temporada teatral de A Fundación arrancará el próximo día 18 con “Equus”, de Peter Shaffer, un tesoro de la dramaturgia que conserva, décadas después de su estreno, todo su carácter perturbador, complejo e inquietante, y que mantiene en suspenso al espectador hasta el final. Roberto Álvarez encabeza el elenco de esta versión de Natalio Grueso en la que comparte cartel con Álex Villazán, Jorge Mayor, Mamen Camacho y Claudia Galán.

–¿Cómo es que un ingeniero técnico de Telecomunicaciones se decide a ser actor?

–Estaba en el colegio mayor en Madrid estudiando ingeniería superior, pero en un momento determinado vi que toda mi vida se enfocaba día a día con aquellos compañeros que tocaban la guitarra, estaban en el cineclub, en el mundo de la producción audiovisual y estudiaban en la Escuela de Imagen. Empecé en unas clases de pantomima, en principio, y acabé luego en unas clases de teatro en una compañía, Teatro de la Danza, y en esa misma compañía me invitaron a hacer la primera producción que realizaron con el Centro Dramático Nacional. Digamos que mi día a día de aquella época me orientó hacia el trabajo artístico, aunque para rendir pleitesía (sonríe) a mi padre convalidé asignaturas con la ingeniería técnica y la terminé. Esa es la historia.

–¿Había en su familia precedentes artísticos?

–Dice mi psicóloga, a la que fui tres veces, tampoco (risas) es que haya estado mucho en psicólogos, pero recuerdo muy bien que me dijo que es posible que en un momento determinado, a una edad determinada, vuelques tu sensibilidad hacia parte de tu familia. Y había una parte de mi familia, que si bien no se dedicaba a esto, sí es verdad que tenían inquietudes artísticas. En casa de mi abuelo había siempre algún disco de ópera, mi madre tocaba un poco el piano y dibujaba muy bien, y tiré por ahí instintivamente.

–¿Quiso dejar la profesión?

–Estuve siete años queriendo dejar de ser actor, esto es muy importante: me parecía una profesión terrible a nivel económico. Los primeros años fueron muy duros y pensaba que me estaba equivocando, así que guardaba en un cajón todos mis apuntes de Ingeniería. Llegó un día, con el paso del tiempo, a los diez años o así, que tiré esa caja con los apuntes, porque ya había decidido ser actor.

–Ha protagonizado decenas de películas y series de televisión ¿cómo lleva la fama?

–Hasta los 40 años estaba volcado en la compañía a la que pertenecía, que era Teatro de la Danza, con la cual inauguramos por ejemplo el auditorio de Santiago de Compostela, creo que también estuvimos en la presentación del García Barbón en Vigo, y por supuesto en el Principal de Santiago y en el Rosalía de Castro de A Coruña, decenas de veces actuando con aquella compañía y con otras producciones. ¿Qué pasó? Que a los 40 años, muy de casualidad, me hicieron un casting para una película que se llamó “Amor de hombre” y a partir de ahí tuve mucho éxito en el mundo audiovisual, hice más de treinta películas, y luego ya vinieron las series, y la enorme popularidad de “Ana y los 7”. Cuando algo te pasa a los 40 años no es lo mismo que se te pasase a los 20, la popularidad, el hecho de que mucha gente se acerque para pedirte autógrafos, o fotos, o agradecerte tu trabajo, simplemente porque quieren hablar contigo un segundo, porque la gente es muy educada, me pareció siempre un regalo. A los 40 años recibí la fama como un regalo, a esas edades me pareció un obsequio, que las personas se me acerquen es maravilloso, es como si te dicen que guapo estás, no creo que a nadie le moleste. Cuando te regalan un piropo, como que buen actor eres, lo recibo con cariño y con mucho agradecimiento. A lo mejor a otra edad, si te pilla más joven, se te puede subir a la cabeza, pero no es mi caso.

–Es también empresario teatral, que imagino que no es un empeño fácil…

–Eso pasó por mi mentalidad de ingeniero, mi mentalidad práctica hizo que en aquella compañía, Teatro de la Danza, que fue en su momento famosísima, hicimos muchísimas producciones, llegó un momento en que falleció nuestro productor y yo cogí su rol. También esa quemazón que tenía de que esta profesión era difícil, dura, para sobrevivir con ella, para poder pagar las facturas, hizo que además de actor adquiriese ese otro rol. ¿Para qué? Para poder llevar la compañía a donde yo creía que se merecía. Y así fue que durante mucho tiempo fui productor, luego ya pasó el tiempo, no tenía ninguna necesidad de ello pero José Velasco, que es asturiano y medio familiar, me pidió que le echase una mano en la productora Zebra para poder reorientar un poco la actividad, porque es una productora audiovisual en el mundo del teatro, y encantado lo he hecho.

–En la obra “Equus” con la que llega a Pontevedra da vida a un psiquiatra que trata a un joven que ha perpetrado un acto brutal…

–Es una obra que en su momento fue un Premio Tony, es un texto que hay que ver desde la perspectiva de una de las grandísimas obras del teatro del siglo pasado. Fue un acontecimiento, en España especialmente, porque se dio la circunstancia de que precisamente había unos desnudos, y en la época de Franco aquello era pecado mortal. Y con esa perspectiva de que estamos ante un gran texto de la historia del teatro, de lo que va es de cómo a un niño, lógicamente con un cerebro todavía de niño-adolescente, cualquier tecla que le toques en su percepción de las cosas, cualquier eslabón de su cabeza, puede romper por muchas circunstancias, una de ellas es simplemente una educación muy rigurosa. En aquella época era la religión, la religión llevada al extremo, que podría llevar a ese niño a tener una patología mental, y de eso trata. Está un poco actualizada porque ahora la nueva religión es internet, es la que marca las pautas, seduce y también ensucia la cabeza de muchos niños, basta pensar solo en la pornografía, al acceso ahora de cualquier niño de cualquier edad, entre otras cosas.

–Está planteada a modo de thriller

–Sí, como un trhiller a través de un psiquiatra que intenta descubrir qué pasó en la cabeza de ese niño para que llegara a clavar un punzón en los ojos a un caballo. ¿Cómo? A través de entrevistas con su entorno, sus padres etc y a través de los mecanismos propios de un psicólogo o un psiquiatra, que son la hipnosis, las entrevistas etc. Y luego, a la vez, en una segunda capa, hay una segunda historia paralela, muy interesante, que es la del propio psiquiatra, que ve como ese niño en realidad es feliz, vive la vida con pasión en su mundo imaginario, y se pregunta qué derecho tiene a convertirlo en una persona sana: te casarás, tendrás hijos, ahorrarás dinero, serás un marido fiel… Pero se te pasará la vida. Es decir, qué derecho tiene a llevarlo a una vida convencional, a cambio de perder la pasión por la vida. Y en él se ve reflejado, porque la vida del psiquiatra es un auténtico desastre, es una persona muerta a nivel pasional, a nivel del corazón, y se ve reflejado con admiración hacia el niño y a la vez con desafecto, con pena, hacia la suya propia. Al final hace el psiquiatra un famosísimo epílogo que muchísimos actores han comentado como lo más bonito que han hecho sobre un escenario, y para orgullo mío lo hago esta vez yo.