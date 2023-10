O grupo municipal do PSdeG-PSOE de Poio faise eco das queixas trasladadas pola veciñanza sobre o “estado de abandono no que se atopan diferentes zonas e espazos públicos do concello” e reclama ao goberno local que “acometa urxentemente tarefas de limpeza e desbroce en varios emprazamentos da vila”. O PSOE pon como exemplo a situación na que se atopa A Seara, un dos principais núcleos da parroquia de San Xoán. O voceiro socialista, Gregorio Agís, advirte do estado de abandono total no que está a Segunda Travesía. “Non se están a realizar traballos de desbroce e a maleza está a invadir a vía, ademais de deixar totalmente inutilizado o lavadoiro”, denunciou. Por todo isto, Agís insta ao Concello a que “tome medidas e dea resposta a estas demandas”.