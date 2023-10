La Diputación dará a conocer hoy sus líneas de trabajo relacionadas con el Camino de Santiago en la feria TTG Travel Experience de Rímini, en el norte de Italia. Se trata de un salón internacional de turismo que cada año acoge las presentaciones de las principales novedades del sector turístico, en el que la diputada provincial, Nava Castro, participará en la mesa de debate sobre peregrinación organizada por el Centro de Estudios Avanzados en Turismo de la Universidad de Bolonia.

El debate estará moderado por el profesor de la Escola de Enxeñería de Telecomunicacións de la Universidade de Vigo y líder del proyecto rurAllure (Promotion of rural museums and heritage sites in the vincinity of European pilgrimage routes) del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, Martín López. Así, junto a la diputada provincial Nava Castro se darán cita, entre otros, la directora del Departamento de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Letonia, Baiba Murniece; el presidente de la Asociación Europea de la Vía Romea Xermánica, Thomas Dahms; la gerente del INORDE, Emma González, y profesores universitarios italianos y holandeses.

A lo largo de su intervención, la diputada provincial hará hincapié en la importancia de “crear una red de relaciones para aprender, intercambiar y extender el modelo de gestión de los caminos de Santiago, fomentando una verdadera implicación institucional y una planificación de acciones a nivel europeo que ayude a la promoción y al desarrollo del Camino en toda Europa”.

Asimismo, la diputada de Turismo es partidaria de una política común de promoción del Camino como parte del patrimonio común”. Por eso, durante la feria que se celebrará en esta región del noreste italiano, hablará de cooperación y del Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa “que nos permita convertir este tipo de itinerarios en verdaderos productos turísticos”.