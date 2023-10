O Concello de Portas procede nestes días a colocación, por parte dunha empresa autorizada, da nova numeración que rexirá para todos os domicilios do municipio sin custe algún para os veciños. Deste xeito, o Concello de Portas está a levar a cabo traballos de dixitalización da numeración municipal e a colocación nun lugar visible das fachadas dos inmobles dunha placa coa inscrición do lugar, parroquia e do número de cada vivenda. Tamén pretende dar solución a problemas de identificación dalgúns enderezos, ademais de unificar o modelo de placas.