Aproximadamente 25 asociacións participaron nun taller informativo organizado por GALP Ría de Pontevedra en colaboración co Concello de Poio no Pazo Besada, no que explicaron aos asistentes as novas axudas para proxectos neste ámbito territorial. No taller, ao que asistiron o alcalde Ángel Moldes e a concelleira de Promoción Económica, Maritxe González, desde o GALP falaron tamén das oportunidades de financiamento dispoñibles para todas aquelas entidades que queren desenvolver proxectos dirixidos a fomentar actividades náuticas, promocionar os produtos pesqueiros do territorio, fomentar o ambiente mariño e costeiro ou promover o patrimonio cultural marítimo-pesqueiro.