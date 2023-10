O Concello de Moraña vén de comezar as obras do proxecto de mellora integral da eficiencia enerxética do pavillón multiusos de Santa Lucía, que consistirá no cambio da súa cuberta para que esta instalación dispoña dunhas condicións térmicas e acústicas de primeiro nivel cun investimento de 150.000 euros. O alcalde de Moraña, Sito Gómez, supervisou onte o arranque dos traballos de modernización desta instalación deportiva acompañado doutros membros do goberno local e anunciou que a actuación estará rematada antes do inverno.