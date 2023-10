O director e compositor internacional de música, coral e danza, o Mestre Francisco Landín Pazos, é dos veciños máis ilustres da historia cultural de Marín e o Concello quere poñer en valor a súa figura cun cómic sobre a súa vida e obra, que foi berce da traxectoria musical de centos de mariñenses. A presentación do cómic, que chegará aos centros educativos proximamente, realizouse co alumnado de Música e Tecnoloxía do IES Mestre Landín, instituto que leva o nome da figura homenaxeada con esta campaña, ao que o músico e divulgador Felipe Rea expuxo os datos biográficos máis interesantes deste artista.

A publicación foi financiada ao abeiro dunha subvención da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Landín xa formaba parte da Banda de Música Municipal de Marín cando esta só levaba creada un ano e á que 20 anos despois regresaría como director. O noso ilustre músico con 40 anos funda o Coro “Airiños Mareiros”. Desta etapa, ten unha mención especial a súa peza “Foliada de Marín”. O Centro Galego de Bos Aires concedeullo o único premio establecido para música á súa composición “De Pandeirada” e tamén recibiu homenaxes e distincións da Sociedade de Artesáns de Santiago de Compostela ou do Concello do Grove. A alcaldesa, María Ramallo, e as concelleiras Itziar Álvarez e Marián Sanmartín estiveron nesta presentación, na que puideron falar cos rapaces e rapazas do instituto e gozar dunha interpretación musical a cargo de Rea.