Campolongo insiste en destapar su río

Durante una reunión en el tramo afectado de la calle Alcalde Hevia, la directiva de la asociación vecinal de Campolongo reclamó ayer públicamente al gobierno local que “cumplan con su ideario de 1999”, el cual aseguran que lleva en pie desde hace 25 años.

En la misma línea, en respuesta a las últimas declaraciones del concejal de Xestión e ordenación xeral da mobilidade urbana, César Mosquera, quien señaló la necesidad de un estudio geotécnico previo a levantar la parte tapada del cauce del Gafos, le piden “claridad” y conocer si “realmente lo van a descubrir o no”. Así lo señaló el presidente de la asociación de Campolongo, Juan Loureiro, que exigió al gobierno municipal que “va siendo hora de dejar de dar vueltas y de poner disculpas” sobre la que consideran una actuación “fundamental” para Pontevedra en su conjunto.

Asimismo, añadieron que están en juego fondos europeos que “si se nos van, esta actuación será secundaria” dentro de todas las infraestructuras que deben desarrollarse en el plan de gobierno. “Es un proyecto transversal, no solo para Campolongo, sino que significaría darle una vuelta a todo el barrio y abrir en Pontevedra un espacio más verde todavía. Si desde el Concello consideran que no es factible destapar todo, al menos deberían hacerlo con la zona cercana a Alcalde Hevia”, señaló el presidente de la asociación. Los residentes argumentan que “no importa quién haya impulsado este proyecto en el mandato anterior, ya que cuando un gobierno se compromete con una obra, esa promesa queda sellada. Por lo tanto, lucharemos para que se cumplan nuestras demandas”.

En este sentido, anunciaron que la semana próxima se reunirán con grupos ecologistas con el objetivo de formar una alianza y no descartan hacer un llamado más amplio a toda la comunidad para defender esta iniciativa. Entre las actuaciones pensadas, está “ponerle unas chapas en la zona de los colegios”, aquejan estos vecinos, que reclaman al edil “que está ya bien de que nos tomen el pelo”.

El presidente de la asociación también lamentó las palabras de Lores al ser preguntado en su momento por cuál sería la primera obra en acometerse en el nuevo gobierno, a lo que contestó que A Parda. “Un proyecto que lleva 24 años en el ideario del BNG no puede pasar a ser de sus últimas vindicaciones”, añaden desde la asociación. Por su parte, el alcalde Lores reiteró en contestación que en el Concello no hay constancia de que se haya encargado un estudio geotécnico de los terrenos, un análisis del coste económico o se haya calculado el comportamiento del río. Volvió a aclarar que el gobierno municipal ha iniciado los procedimientos necesarios para contratar los estudios pertinentes: “Estamos haciendo lo que hay que hacer para una decisión posterior. Hay una parte del colector que va dentro del río, hay que mantener los paseos para que gente disfrute de ellos. No vamos a poner el carro delante de los bueyes”, concluyó.

Arrancan las obras de la pasarela del Gafos bajo la estación

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, y el concejal de Sostenibilidad de espazos públicos, Xaquín Moreda, llevaron a cabo una visita el miércoles por la mañana para inspeccionar los trabajos de renovación y reconstrucción de la pasarela que cruza el río Gafos y se encuentra debajo del puente de la avenida de la Estación. Esta pasarela desempeñará un papel crucial al conectar la senda urbana del Gafos con la avenida de Josefina Arruti.

La pasarela que cruza bajo la avenida de la Estación es parte de un proyecto de reforma más amplio que se enfoca en la estación de autobuses y su entorno. Sin embargo, la renaturalización del río Gafos en esta área se vio afectada por un incendio que fue provocado por un indigente que se encontraba durmiendo en el lugar, coincidiendo con la ejecución de las obras de mejora en la estación. Como resultado de este incidente, fue cerrada al tránsito peatonal. La mañana de la visita de los funcionarios, se había comenzado a reemplazar la estructura dañada por material nuevo. Se espera que los trabajos de reconstrucción estén concluidos en un plazo de dos o tres días.

El concejal explicó que esta primera intervención de emergencia en el río Gafos estaba planeada como parte del plan de restauración de las rutas del paseo del Gafos. Se destacó la importancia de revitalizar esta área, que, como mencionó el alcalde, se pretende devolver a su antiguo esplendor. La senda del Gafos es un espacio natural que se utiliza ampliamente por la población local, y pocas ciudades tienen la suerte de contar con un entorno natural de estas características en pleno centro urbano. Moreda anticipó que la siguiente intervención se llevará a cabo en la senda del Xabre, una parte de la ruta urbana que se extiende entre la avenida de la Estación y la de Vigo. Se espera que comience en las próximas semanas.