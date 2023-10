La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a doce años de prisión a un pontevedrés que violó a su hija, que en el momento de los hechos tenía 10 años. Lo hizo “en al menos tres ocasiones”, durante el tiempo que la niña convivía con su padre, tras haberse separado de la madre.

La Sección Segunda de la Audiencia considera probado que el condenado "se acostaba de noche en la misma cama que la menor" y, aprovechando que se quedaba dormida, al menos en tres ocasiones, le realizaba tocamientos en sus partes íntimas y que llegó a penetrarla vaginalmente.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2019, en la casa de la abuela paterna. “Fueron tres o cuatro veces y un día le pregunté y me dijo que no era nada que era un juego y que si se lo decía a alguien que iba a matar a mi madre y a mi hermano”, declaró la menor en el proceso.

En su testimonio, la niña también manifestó que "mi padre ató a mi hermano a una silla porque no quería comer, le puso un cuchillo a mi madre en la garganta".

Otra de las declaraciones de la menor ante la jueza fue que “mi padre me obligaba a cambiarme delante de él. Yo me quería ir al baño a cambiarme y él me decía que no, que ya que estaba en la habitación que me cambiase allí y cuando yo me estaba duchando él entraba como si nada”.

"Como consecuencia de los hechos referidos la menor presenta sintomatología compatible con un acontecimiento traumático de violencia sexual", expone la sentencia.

Además de la pena de prisión, el tribunal condena también al individuo a no acercarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros, a su domicilio, centro escolar o lugar en el que se halle y de comunicarse con ella por cualquier medio, por tiempo de 21 años. También le retira la patria potestad y le impone una indemnización sobre la víctima de 60.000 euros, entre otras condenas.