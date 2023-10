Puentes acusa al BNG de crear “un informe falso” para justificar el traslado del mercadillo ambulante

El portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, acusó ayer al gobierno local de “disfrazar con un informe falso” la pretensión de trasladar el mercadillo ambulante y “lo que es una clara decisión política de cargarse a la feria de los sábados en Pontevedra”.

En opinión de Puentes, el único soporte de los argumentos del gobierno local para reubicar la feria en la avenida de Buenos Aires es “un supuesto informe técnico que no firma ni un solo técnico municipal” sino la concejala Anabel Gulías. Lo considera “un informe político” y del mismo es “imposible deducir” que el entorno del Mercado sea la mejor ubicación posible.

Afirmó que todo parte de un engaño “que es el de poder situar el centro de la ciudad donde a uno le apetezca” y para este informe es el cruce entre las calles Benito Corbal y Daniel de la Sota. Fruto de ello, añadió, “resulta que la avenida de Buenos Aires está más cerca del centro que la Alameda. Acabamos de descubrir con el informe ad hoc de este gobierno que el Lérez está más céntrico que la Alameda”.

El segundo aspecto valorado en el informe es que la avenida carece de barreras arquitectónicas, “una avenida que está, por un lado, circundada y cerrada por un río y, por otro, cerrada con una medianera en desnivel y ajardinado” y un carril habilitado para entrar y salir del estacionamiento de la Plaza. Puentes aseguró que “solo contaría con dos accesos en las respectivas cabeceras, uno a la altura del paso de peatones del puente de O Burgo y otro en el del puente de Santiago, este último con la carretera semicortada, pero como en la Alameda tenemos una docena de accesos, algunos de esos sin escaleras y se resta por tener accesos con barreras arquitectónicas, resulta que avenida de Buenos Aires sale mejor parada que la Alameda, aún cuando tiene un enorme acceso sin barreras”.

Ironizó sobre “la fórmula supuestamente matemática, que parece sacada de la Nasa” para darle a la avenida de Buenos Aires una mayor puntuación y criticó que “se le de exactamente la misma valoración a los deseos de los ambulantes que al resto de los colectivos que el BNG invitó a participar de forma arbitraria en esa supuesta consulta”.

Puentes calificó de “chusco e impresentable” el informe del gobierno local y aseguró que “solo falta una cosa, que los señores Mosquera, Gulías y Vilaverde, con la disculpa de que los feriantes están en huelga y no se está montando la feria, decidan suspender su celebración de forma indefinida”. Sería, aseguró, la prueba de que “lo que está detrás de la decisión de este gobierno ya no es solo el traslado a un lugar imposible, sino la desaparición de la feria”

Los feriantes manifestaron que no querían estar en Rafael Areses y demandaron un lugar céntrico, preferían la Alameda y, como segunda opción, Campolongo. “Como resulta que no nos daba la puntuación suficiente le metemos 10 puntos extra a las propuestas de los feriantes, que dicen expresamente que no quieren la feria en la avenida de Buenos Aires, porque interpretamos de sus palabras que es lo que mejor responde a lo que yo creo que es el centro, y que inicialmente está manipulado para que esté más cerca del río que de la Alameda”.

Puentes calificó de “chusco e impresentable” el informe del gobierno local y aseguró que “solo falta una cosa, que los señores Mosquera, Gulías y Vilaverde, con la disculpa de que los feriantes están en huelga y no se está montando la feria, decidan suspender su celebración de forma indefinida”. Sería, aseguró, la prueba de que “lo que está detrás de la decisión de este gobierno ya no es solo el traslado a un lugar imposible, sino la desaparición de la feria”.

En una comparecencia con la también concejala Yoya Blanco, anterior edil de Mercados, Iván Puentes hizo hincapié en que los intentos de reubicar la feria en la avenida de Buenos Aires (dos jornadas en las los vendedores decidieron instalar simbólicamente las estructuras de sus puestos pero no realizaron ventas para exigir la vuelta del mercadillo a la Alameda) tuvieron un resultado “claramente negativo”.

Mostraron, aseguró, que “se produce una alteración evidente del tráfico, aún antes de celebrarse el mercadillo y sin que los cortes que están contemplados en el plan de tráfico fuesen plenamente implementados, generaron tensiones con la Policía Local y “colapsos de tráfico en un momento en el que no los debería haber, como los sábados al mediodía, y que en ningún caso se debieron a las protestas de los feriantes, ya que antes y después de las protestas los atascos continuaron más allá de las dos de la tarde, afectando a la salida y a la entrada de la ciudad”.