El presidente del PP local, Rafa Domínguez, ha declarado que la ciudad “está paralizada por la cabezonería de un alcalde que, lejos de tomar nota del resultado de las elecciones municipales, ha incrementado su soberbia y su falta de diálogo” con la oposición política y la ciudadanía.

A su juicio, un colectivo que "está sufriendo económicamente las consecuencias de un gobierno agotado del BNG son las familias que viven de la feria ambulante. Lores no solo está privando a muchos pontevedreses del servicio que ofrece el mercadillo de los sábados, sino que está generando atascos y retenciones de tráfico insoportables por bloquear otra arteria principal de tráfico como es Buenos Aires”, ha censurado Domínguez.

El líder de los populares ha afirmado que el alcalde "seguirá la hoja de ruta de ampliar el modelo Reina Victoria y tiene pensado cortar el tráfico de forma definitiva delante del puente de O Burgo, aprovechando el conflicto con los feriantes, para imponer su actitud dictatorial, propia de políticas del siglo pasado”.

Otro ejemplo de la “parálisis” del Gobierno local es el plan para destapardel río de Os Gafos. Domínguez ha defendido este propósito y ha remarcado que los proyectos ecológicos para la recuperación de ríos en las ciudades tienen “prioridad absoluta” para Europa aunque “las ayudas europeas están a punto de perderse por la incapacidad y falta de interés del alcalde”, al rechazar cualquier cometido que haya quedado pendiente del bando socialista en el último mandato del bipartito.

Domínguez ha manifestado su desconcierto ante “un PSOE sumiso y desubicado”. Dice que "nunca he visto humillar tanto a un partido como está haciendo el BNG y nunca he visto a un partido agachar tanto las orejas como está haciendo el PSOE. Son cómplices de poner a Lores de alcalde y de mantenerlo en el cargo después de no reabrir Reina Victoria, echar a los feriantes del centro, paralizar el destape de Os Gafos".