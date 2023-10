“Me dio a entender que era una chica mayor, por la forma de actuar, por la forma de vestir… más elegante, llevaba shorts, tops y enseñaba su escote, un escote pronunciado”, manifestó el acusado de agresión sexual a una menor, en la playa de San Vicente do Grove, en marzo de 2018. El juicio comenzó este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, procedente del juzgado de Cambados, pero tuvo que suspenderse y aplazarse hasta otro día por la imposibilidad de declarar de la víctima, a la que las lágrimas apenas le permitieron componer algunas frases.

Sí declaró el acusado, que no reconoció la relación sexual y negó el abuso sobre quien era amiga de su hermana, de 16 años, en el momento de los hechos. “Ella me propuso a mí mantener relaciones sexuales en varias ocasiones, por whatsapp; pero nunca llegamos a quedar a solas, hablábamos, me enviaba fotos y yo también le envié alguna que otra foto, alguna foto me mandó desnuda”, indicó el hombre en su relato, en el que negó que la víctima y él llegasen a quedarse en ningún momento a solas, si estar presente su hermana.

La acusación particular esgrimió una conversación de whatsapp, en la que el acusado preguntaba a la víctima “¿cuándo quedamos? Tengo ganas de ti”; a lo que ella contestó “Tengo la regla”. “No me pongas excusas”, escribió él, según el relato de la acusación particular. Sin embargo, la explicación que el acusado dio a esta conversación fue que “quería quedar con ella para tomar un café y ella no podía”.

En otro momento de este interrogatorio el acusado llegó a admitir que la chica “me resultaba provocativa su forma de vestir”, si bien “nunca le propuse sexo”.

Cuando comenzó la declaración de la víctima y ante su estado anímico, muy afectado, el tribunal decidió en un primer momento hacer un receso para, tras reanudarse, aplazar el juicio hasta el próximo 9 de noviembre. La mujer apenas fue capaz de construir el relato de lo sucedido por la emoción y las lágrimas que le causaba rememorar los hechos, que hacían muy difícil escuchar su declaración. En todo caso, en los primeros momentos de su relato explicó que el 17 de marzo de 2018 el acusado la llevó en su coche a la playa de San Vicente, al día siguiente de conocerlo. Entre sollozos explicó que él le propuso ir a la parte de atrás del coche, donde según el relato de la acusación habrían mantenido relaciones sexuales contra la voluntad de la chica.

En el interrogatorio, el hombre argumentó que pensaba que era mayor de su hermana, pero que nunca le preguntó la edad. También dijo que era frecuente que la víctima estuviera en su casa, con su hermana, y que mantenían una relación "de amistad". También argumentó que aunque no sabía los años que tenía, ella le daba entender que era mayor que su hermana, “por la forma de actuar de ella, por cómo se vestía, por la forma de hablar”. A preguntas de la Fiscalía también reconoció que mantuvieron conversaciones sobre sexo, porque “eso no le daba pudor, no era un tema del que ella no supiese hablar”, pero “no siempre hablábamos de sexo” aclaró a continuación.

A preguntas de su defensa, el hombre argumentó que apenas tiene estudios, que no acabó la ESO y que trabaja con su padre en un barco, mientras que ella "estudia la carrera de Derecho en Santiago y siempre sacaba buenas notas".