El programa “Emprego con apoio” de Xuntos coloca a 17 usuarios en un puesto de trabajo

Si una oportunidad laboral es para muchas personas un motivo de alegría, para aquellas que tienen discapacidad intelectual esa felicidad se multiplica exponencialmente, ya que sus posibilidades en el mercado son mucho menores pese a que sus ganas y su ilusión sean enormes.

Para lograr esa complicada inserción laboral, los colectivos sociales trabajan con campañas específicas en las que involucran tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas. Es el caso de Down Pontevedra “Xuntos”, que tiene en marcha “Emprego con apoio”, una iniciativa que se promociona con el lema “Contigo podemos máis”, para implicar a agentes externos en la igualdad de oportunidades.

Actualmente, a través de este programa, el colectivo pontevedrés, que forma parte de la Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down “Down Galicia”, mantiene trabajando en diferentes puestos a 17 de los 24 usuarios inscritos en el proyecto. FARO ha hablado con tres de ellos, todas mujeres, que han sido contratadas recientemente. Xiana Moreira Barbosa trabaja en la gasolinera de Repsol de O Burgo, Helga García Paz en el supermercado Froiz de la calle Javier Puig y Verónica Rosales Patiño en la residencia de mayores Ballesol de Poio. Sus palabras no pueden ofrecer mayor agradecimiento a la oportunidad que se les brinda.

Xiana Moreira Barbosa. Gasolinera Repsol.

Xiana Moreira Barbosa tiene 29 años y una discapacidad del 55%, que no le ha impedido trabajar en sectores como el de la alimentación e incluso el cine. En esta ocasión, a través de Down “Xuntos”, está aprendiendo las tareas que se lleva a cabo en una estación de servicio en la que también hay tienda. Es la de Repsol, junto al puente de O Burgo, en la que comenzó el pasado 5 de julio, para reforzar la temporada de verano. “Ahora ya estoy indefinida”, celebra.

Como tenía experiencia trabajando en supermercados, comenzó reponiendo las estanterías de la tienda de la gasolinera, con especial cuidado del control de la fecha de caducidad de los artículos a la venta. También limpia las estanterías, vacía las papeleras, barre la pista en la que repostan los vehículos y limpia el boquerel, la boca de la manguera de repostaje.

“Ahora estoy aprendiendo a repostar”, asegura, una tarea que realiza con la supervisión de otros compañeros o de la encargada de la estación de servicio.

Precisamente, esta es una de las labores que más le gusta, “por lo que si ya estoy limpiando yo por allí por la zona y llega un coche ya le pongo yo el combustible”, dice.

Cuando se le terminó el contrato de verano y le anunciaron que le renovaban con uno de carácter indefinido no se lo podía creer. “Cuando me lo dijo Sandra, la encargada, no me lo esperaba, y mi familia no me creía cuando se lo dije”, confiesa.

Además de este trabajo, Xiana Moreira ha preparado con Down Pontevedra “Xuntos” oposiciones para celadora del Sergas y de la Xunta de Galicia.

“Con esfuerzo y dedicación se puede hacer todo”, considera.

Helga García Paz. Supermercado Froiz.

El 3 de julio comenzó en el supermercado Froiz de la calle Javier Puig Helga García Paz, de 48 años y con un 67,5% de discapacidad.

En su caso es lógico que le surgiese esta oportunidad, ya que desde el año 2009 lleva trabajando en las campañas navideñas de esta cadena de alimentación pontevedresa, por lo que su experiencia previa ha contado mucho.

En esta ocasión lo que hace es reponer y “frentear” las estanterías y, recientemente, le han adjudicado la preparación de los pedidos “on line”.

“Estoy muy contenta y mis compañeros me tratan como una más. Los clientes ya me conocen y son muy agradables. Me gustaría muchísimo quedarme aquí”, explica.

Helga García es usuaria de “Xuntos” desde febrero de 2009, con quien ha hecho cursos como el de manipulación de alimentos o ha preparado oposiciones.

Su mensaje para una persona con discapacidad o su entorno que todavía se hagan muchas preguntas a día de hoy sobre sus posibilidades en el mercado laboral es muy claro: “Una vez que coges el ritmo, después todo va bien. Todo es acostumbrarse. Los primeros días me ensañaron y ahora ya cada vez tengo menos dudas”.

Verónica Rosales Patiño. Residencia Ballesol.

La oportunidad laboral de Verónica Rosales Patiño, de 38 años y un 43% de discapacidad, le ha llegado con la residencia de mayores Ballesol de San Salvador de Poio, donde trabaja como camarera de piso.

“Es mi primera vez en una tarea de este tipo y me gusta mucho”, resume la joven, que cada día hace las camas de los usuarios, les da el desayuno y baja las bandejas a la cocina.

“Estoy muy contenta porque veo que ellos también”, dice en referencia a los mayores de la residencia. “A veces cuando les digo que tengo el día libre se quedan apenados, parece que no quieren que descanse”, bromea feliz.

Antes de su paso por esta residencia, como la mayoría de sus compañeros de “Down” pasó por las campañas navideñas de alimentación y otros sectores, como el de peluquería, donde trabajó en almacén y pedidos.

“Mi experiencia es muy buena y siempre le digo a todos los que dudan si valen para trabajar que el querer aprender es bueno para todos”, recomienda.

En todo caso, todos los usuarios de Down Pontevedra “Xuntos” cuentan con el asesoramiento de tres preparadoras laborales: Paula Villaverde, Sandra Simón y Sara Rodríguez. Su figura es fundamental en el proyecto. Ellas estudian cada perfil profesional, les preparan inicialmente con formación y después en los puestos de trabajo. El apoyo una vez que comienzan en sus puestos es intenso, primero todos los días y después se va reduciendo hasta dos días por semana y su retirada gradual.

La metodología del programa “Emprego con Apoio” se basa en ofrecer los apoyos necesarios dentro y fuera del entorno laboral para conseguir “una óptima adaptación del empleado o empleada al puesto de trabajo”, destacan desde “Xuntos”. “De este modo, la empresa consigue trabajadores cualificados que se forman directamente en esos puestos concretos”, concluyen desde el colectivo pontevedrés.

Down Pontevedra “Xuntos” nace un 26 de diciembre de 1991, después de que un grupo de padres, madres y familiares de personas con el síndrome de Down se juntase para alcanzar un objetivo común: mejorar la calidad de vida de estas personas y conseguir su plena inclusión.

“Xuntos” atiende a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, desde el nacimiento hasta la vejez. También atiende a sus familias y apoya a los centros educativos, empresas y entorno general para alcanzar una inclusión social real de estas personas.

El trabajo de “Xuntos” es activo, participativo y cooperativo, por lo que se lleva a cabo en diferentes áreas: de atención temprana, de inclusión educativa, de empleo y formación y de vida adulta e independiente. Además, existe un área independiente, destinada a la expresión y el ocio.