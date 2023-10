Espantar los miedos y ahuyentar la soledad a golpe de danza

Empoderamiento y autoestima femenina son conceptos mayoritariamente asumidos. Sin embargo no siempre resultan sencillos de asimilar para las mujeres que viven en municipios pequeños y que, a pesar de percibir los avances sociales en términos de igualdad, padecen un cierto aislamiento social asociado a la singularidad del rural.

Romper esa barrera es uno de los principales objetivos que se marca la Concejalía de Igualdad del Concello de Vilaboa. Su responsable, Carmen Gallego, considera clave que las mujeres creen su propia red social presencial en la aldea, en la parroquia y el municipio; un entramado de relaciones y actividades que favorezcan la interacción y sobre todo que espanten la soledad que siempre aparece cuando se trata de una cuestión de género. Así aparece recogido en el Plan de Igualdade da Cidadanía do Concello de Vilaboa, con un compromiso de formación continúa a las mujeres del municipio en estas materias que se concretó en 7 talleres y 14 sesiones que van desde Bértola y Paredes, donde ya se celebraron, hasta Figueirido y O Picho, terminando en Riomaior

Esa es la base de este ciclo de talleres que hasta el 21 de noviembre rotando por las diferentes parroquias y lugares de Vilaboa, combinando una sesión más teórica, aunque dinámica, sobre los derechos adquiridos por las mujeres en las últimas décadas, con otra actividad totalmente activa centrada en el autocuidado, en el conocimiento del cuerpo y en la danza como herramienta inicial para reformar la autoestima femenina, en la mayoría de los casos muy tocada. De esto sabe saben tanto Gemma Vilas como Uxía Álvarez, las dos técnicas que imparten los cursos y que tratan de que la diversión presida cada una de las sesiones previstas en los diferentes locales sociales de Vilaboa. “Sempre hubo mulleres loitadoras que fixeron posible que hoxe teñamos dereito a votar, a divorciarnos, a abortar e ata traballar. Parece que sempre foi así pero non é certo e é moi importante que non o esquezamos”, explican.

Tres trabajos audiovisuales dinámicos introducen a las mujeres que se animan a participar en estos obradoiros en este recorrido de la lucha por la igualdad, en el que queda mucho por andar. “É responsabilidade nosa afianzar eses dereitos e seguir avanzando”, apunta Carmen Gallego, satisfecha con el índice de participación en los talleres realizados hasta el momento.

Y es que la iniciativa ya recaló en Bértola y en Paredes, donde las asistentes disfrutaron de una actividad que en el apartado de autocuidado tiró de la danza para romper barreras y sentar las bases de un programa de trabajo que busca ayudar a las mujeres a descubrir el poder de su cuerpo, a aprender a relajarse y a jugar con la música. “Trátase de mimarnos, de encontrar un momento para nós no que sexamos capaces de rir mentras aprendemos cousas novas. Esa apertura a novos conceptos e novas relacións e o obxetivo final desta actividade”, indica Gemma Vilas, que en los 7 talleres previstos tocará temas como los mitos del amor romántico, los micromachismos, la autoestima en las mujeres imperfectas o el concepto de amor. “Ata agora a experiencia está sendo fantástica. Esta semana fixemos os obradoiros en Paredes, no centro sociocultural, cunha importante participación e un grado de satisfacción moi alto. As mulleres pasárono moi ben”.

Para Carmen Gallego la clave está en combinar formación y diversión. “Compartimos un chocolate ao remate da primeira sesión e na segunda as participaron bailaron soas e en parellas e o que son que dominaba o ambiente eran as risas”, explica la concejala.