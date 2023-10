Lalín tiene desde esta semana un nuevo centro especializado en la atención temprana, el deterioro cognitivo, la mejora educativa o la disciplina positiva, entre otros. Al frente de “Aloumiño Psicopedagoxía”, en la Avenida Luis González Taboada, está Sheila Insua Josende.

–¿Qué fue la que la animó a establecerse en la capital dezana?

–Sin duda porque se trata de la localidad con más población de toda la comarca y donde te puedes encontrar con más institutos y colegios. Por supuesto, donde hay más gente a la que poder ayudar.

–¿Qué franja de edad es la que prefiere tratar en su centro?

–Es que la psicopedagogía abarca todas las edades. Desde el deterioro cognitivo de los mayores hasta la atención temprana de los niños más pequeños, casi bebés. Haría mal en centrarme sólo en unas determinadas edades por razones obvias.

–¿Es cierto que de un tiempo a esta parte se repara más en cuestiones pedagógicas de los niños?

–Hay que tener en cuenta de que las clases particulares no llegan a las necesidades educativas especiales. Significan un refuerzo pero no atajan el problema de raíz. La dislexia es uno de los problemas o la disortografía o la disgrafía. Ahí no llegan. Entonces, para poder solucionarlo hay que acudir a un pedagogo, no a un psicólogo, sino a un experto en educación.

–¿Siempre se termina acertando con el diagnóstico y la solución?

–La verdad es que resulta complicado conseguirlo. Hay que pasar bastantes test psicométricos que son los que validan, y tenemos que confirmarlos con varios de ellos. No se suele acertar a la primera porque necesitamos realizar esos test que te digo para llegar al problema.

–¿Hasta qué punto influye el sexo de la persona en este tipo de problemas psicopedagógicos?

–En esto el sexo es algo determinante porque las niñas suelen camuflar sus necesidades educativas para poder encajar. Pasa sobre todo con las altas capacidades, donde las niñas tienen más síndrome del impostor. Los niños no suelen camuflar nada. Eso explica que suelan venir más niños porque las crías suelen camuflarlo mucho más.

–¿Los padres de hoy en día saben que la psicopedagogía es una herramienta idónea para sus hijos?

–Mi trabajo fuera del despacho como presidenta del colectivo consiste en visibilizar y defender la pedagogía sobre todo para poder ayudar a los menores y a sus padres. Muchas veces los progenitores están muy perdidos y no saben a qué profesional acudir. Por norma general suelen acudir al psicólogo, que está siempre más enfocado hacia la salud mental. Nosotros somos los profesionales educativos, y eso hay que visibilizarlo.

–¿Cómo resulta esa tarea en poblaciones rurales como las que existen en la comarca dezana?

–En el rural siempre es más difícil arrancar, la verdad. Estos días he tenido bastante trabajo porque se acababa el plazo para solicitar las becas de necesidades educativas de apoyo específico por ese motivo. Sí es cierto que fuera de plazo para casos más complejos también se pueden presentar los impresos. Con lo cual, aparte de preparar secciones y trabajar con los niños, aún podemos mandar las solicitudes de becas.

–¿Corremos el riesgo de que los jóvenes actuales terminen siendo esclavos de las nuevas tecnologías?

–Date cuenta de que ellos han nacido con eso. Yo, por ejemplo, nací con la televisión y también decían que éramos unos esclavos de la tele. Cada época tiene sus tecnologías y sus dificultades. Lo cierto es que las nuevas tecnologías mal utilizadas son peligrosas, pero bien usadas se les puede sacar mucho rendimiento incluso para ellos. Hay aplicaciones para la atención siempre y cuando estén bien asesorados. También me gustaría aclarar que la psicopedagogía como tal trabaja a nivel conductual y social.

–Sin embargo, choca mucho ver a niños pequeños manejando el móvil con tanta destreza.

–Los niños necesitan socializar, necesitan aprender cosas que no estén en el teléfono móvil. Ya lo decía Aristóteles: el ser humano es un ser social por naturaleza. Es importante que sepan que no siempre se van a salir con la suya en la vida, y saber manejar esas situaciones.