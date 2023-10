Tras la inminente subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de vehículos, la popular Viñeta, el gobierno local aumentará en los próximos meses otras tasas municipales. Así lo advierte el portavoz municipal del PSOE, Manuel Pazos, tras exponer el PP sus planes en materia fiscal. Pazos ha denunciado que la medida ahora prevista “es una de las mayores subidas de impuestos en Marín” y reprocha a la alcaldesa María Ramallo, “que siempre ha criticado a otros partidos cuando subían los impuestos y que forma parte de un partido lleva por bandera la bajada de impuestos, vaya a acometer una de las mayores subidas que se recuerda en Marín”.

“Por lo pronto ya lleva para el siguiente pleno la subida del IBI y el de Vehículos de Tracción Mecánica, y ya han anunciado su intención de subir más impuestos porque con estos no será suficiente”, añaden los socialistas.

A juicio de Pazos, este incremento de la presión fiscal “se debe a la conjunción de varios aspectos. Por un lado debemos hacer frente a gastos faraónicos para los que este Concello no tiene recursos suficientes como es el auditorio, que ha pasado de una previsión inicial de 2 millones de euros a costar ya 5,8 millones. Y eso sumado a otras obras de importancia económica como la piscina de agua salada, la reforma del paseo Alcalde Blanco o del vial de playas, para los que el Concello también tiene que aportar recursos propios. Por otro lado está la política electoralista y partidista de no tocar los impuestos hasta pasar las elecciones municipales, lo que ha provocado que el desfase presupuestario entre ingresos y gastos que ya se lleva observando los últimos tres años, haya llegado a niveles peligrosos y que para corregirlos obliga a una subida mucho amplia y más intensa de lo que hubiese sido necesario, medida que se ha visto agravada por la subida de precios tras la guerra de Ucrania, pero que se hubiese producido igualmente en condiciones normales”.

El PSOE también hace referencia a “un descontrol del gasto en los últimos años del que podemos poner múltiples ejemplos pero quizá el más evidente para todo el mundo son los 125.000 euros que se pagaron por una actuación fallida (la de Abraham Mateo) en las pasadas Fiestas del Carmen. Y no es una cantidad menor si tenemos en cuenta que con la subida del IBI que se tiene proyectada se recaudarán 148.000 euros más cada año”.

Santos: “Estamos en una situación excepcional”

“Nos toca ajustar un poco los impuestos municipales porque estamos en una situación excepcional y debemos adaptarnos a la realidad de los tiempos y del mercado, haciéndolo poco a poco e intentando que los bolsillos de los marinenses lo noten lo menos posible”. Así justificó ayer, una vez más el concejal de Facenda, Manuel Santos, el incremento fiscal previsto. Y aprovecha para replicar a Manuel Pazos. “Dice el portavoz socialista que el coste inicial previsto era de 2 millones de euros para el auditorio. En ningún momento fue esa la cifra del proyecto, sino las ayudas que se le destinarían con cargo a los fondos Europeos de Marín Dusi”, apunta el PP, que recuerda que “todas las inversiones son posibles gracias a la gestión municipal que hemos hecho últimos años, consiguiendo fondos europeos para poder llevarlos a cabo proyectos imprescindibles para continuar creando el Marín del futuro”. Insiste en que para lograr esos fondos “es necesario hacer un aporte municipal, pero sin gestión, sin trabajo, sin estabilidad financiera y sin visión y estrategia política, no habría los fondos de Marín Dusi, ni los Next Generation, ni el Plan de Sostenibilidad Turística ni los convenios con otras administraciones. Y todo esto lo hicimos manteniendo congelados al 100% todos los impuestos durante 16 años”. Con referencia al concierto de Abraham Mateo, que se suspendió por la lluvia, Santos dice que “volvemos a explicar que ese acto no costó 125.000 euros. Ese es el coste total de todo ese fin de semana, entre cachés, producción, instalaciones eléctricas, personal… tanto de Abraham Mateo como de los conciertos del DJ y la representación teatral Lingua Guapa”, concluye el edil de Facenda.