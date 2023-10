O Concello de Pontevedra presentou onte o programa municipal pola diversidade sexual “Pinto e Maragota”, que comezará hoxe sábado cunha “Foliada Diversa”.

A concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, compareceu onte en rolda de prensa para ofrecer unha ollada polo miúdo da programación, poñendo en valor o conxunto de actividades e sinalando que “poucos Concellos contan cunha programación deste tipo e con este número de actividades”. “Pontevedra non levanta a bandeira do orgullo só un día, Pontevedra levanta a bandeira da diversidade durante todo o ano e faino desde diferentes perspectivas”, dixo.

Quixo destacar algúns elementos ou actividades incluídos no nomeado programa, como é o “Premio Literario Pinto e Maragota”, creado en colaboración coa editorial Xerais, que este ano recaeu en Carmen Caramés e na súa obra ‘Todo o que doe’.

Doutra banda, o congreso para formadores que se celebrará o sábado 21 de outubro, no Teatro Principal de Pontevedra. “A diversidade sexual e de xénero nas aulas é unha materia que debe ser tratada decotío”, indicou Gulías. O congreso rematará cun recital poético de Ismael Ramos, Premio Nacional de Poesía Xove. Tamén haberá obradoiros nos centros de ensino secundario de Pontevedra en paralelo ao congreso.

Máis preto no calendario, hoxe sábado, 7 de outubro, a Praza do Teucro acollerá a “Foliada Diversa”, dende as 19.00 horas, en colaboración coa Asociación Cultural Trépia.

Ademais, para o 19 de novembro queda fixado un novo “Vermú Tortilleiro” no Campiño que incluirá un concurso especial, competindo por ver cal é a mellor tortilla tradicional (con o sen cebola) e a mellor tortilla queer (onde calquera ingrediente pode ser incluído). O chef Pepe Vieira figura como un dos membros do xurado desta competición gastronómica.

Así mesmo, Gulías confirmou que xa se está a traballar na licitación do concurso público do CIDES (Centro de información en diversidade e sexualidade) e que se poñerá en marcha canto antes.