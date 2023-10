O grupo municipal socialista de Poio visitou as obras de rehabilitación nos núcleos de Saíñas, Portosanto e A Puntada, iniciadas no anterior mandato cun investimento de 937.752,60 euros, que foron financiados a través do programa ReacPon da Deputación, na etapa do PSOE na entidade provincial e no concello.

Os socialistas destacan que “este proxecto supón tamén mellorar a seguridade peonil e do tránsito de vehículos, así como a reposición de todos os servizos” e solicitan ao actual goberno local “que impulse as fases pendentes e complete a actuación como estaba previsto en A Puntada e en Saíñas”.