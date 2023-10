O voceiro do grupo municipal do BNG de Sanxenxo, Fran Leiro, visitou onte o Local Social de Gondar, na parroquia de Vilalonga e denunciou que “pese a ter concluída xa a súa rehabilitación hai practicamente un ano, aínda non foi aberta para o uso da veciñanza”.Leiro, acompañado polo edil nacionalista, natural de Gondar, Octavio González, engadiu que “estamos diante dunha obra que lle costou máis de 250.000 euros á cidadanía e que a día de hoxe continúa pechada a cal e canto”.

En realidade, tal e como puntualizan desde o BNG de Sanxenxo, estas dependencias si que abriron as súas portas nunha ocasión. Foi durante a campaña electoral do pasado mes de maio cando o local foi usado polo Partido Popular para acoller un mitin. “ O grupo municipal do BNG sacou este tema a colación no punto de rogos e preguntas correspondente ao último pleno ordinario. Según Leiro, “o goberno local excusou esta situación de peche indefinido facendo mención a uns supostos problemas na obra. Se isto é certo existen mecanismos para esixir á adxudicataria que arranxe eses desperfectos en tempo e forma, para iso existe unha garantía”, denunciou Fran Leiro.