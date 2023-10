Ni aconsejar ni temer a las emociones, solo escuchar

Sentirse bien escuchado es sentirse aceptado, “como recibir un voto de confianza”, recuerda el Centro de Escucha San Camilo, que ayer celebró el Día de la Escucha con una acción de visibilización en la plaza de A Peregrina en la que sus voluntarios dieron recomendaciones sobre como ayudar a nuestros allegados a explorar, sin juzgarlos, sus sentimientos y emociones.

Y es que, como recuerda Fernando Tomé, uno de los voluntarios que protagonizó la acción, “hoy en día como que estamos muy acostumbrados a contar las cosas buenas que nos pasan, a compartir en Instagram nuestras mejores fotos, pero es verdad que hay etapas en la vida en los que uno pasa por momentos de mucho dolor”.

Este dolor nos resulta insoportablemente hiriente en momentos como el duelo. “A veces nos muere un familiar, una persona que para nosotros es muy significativa, y no siempre tenemos con quién compartirlo”, señala Fernando Tomé, o bien en un principio nuestro entorno nos anima “pero al cabo de 5 o 6 semanas tu sigues estando mal y la gente te dice ya ha pasado, cuando tu por dentro sigues mal y no tienes a quien contarlo”.

Es ahí donde busca colaborar el Centro de Escucha San Camilo, un servicio gratuito y totalmente confidencial al que pueden acceder todos los interesados tras ponerse en contacto con el teléfono 652385332. La atención se brinda desde un local situado en las inmediaciones de la basílica de Santa María, pero que no cuenta con rótulos o indicadores a fin de brindar la máxima privacidad a los usuarios.

El fallecimiento de familiares, muy especialmente en casos de suicidio, el divorcio, la pérdida de un empleo o la emigración son escenarios de duelo que frecuentemente observan los profesionales del centro, que buscan colaborar en el proceso para que la persona encuentro sus propios recursos y destrezas que le permitan sanar sus heridas.

“No hacemos una terapia, no somos ni psicólogos ni psiquiatras”, precisa en este punto el voluntario, “pero sí que acompañamos a la gente en ese momento de dolor mediante la escucha y para ello estamos formados en coaching”.

Y es que escuchar no es fácil. “No lo es”, conviene, “porque muchas veces tenemos miedo a los sentimientos. Muchas veces cuando alguien se pone a llorar lo que decimos es, bueno, no llores, o ya pasará. Tenemos la sensación de que tenemos que hacer algo, cuando solo el escuchar o acompañar, dejar a la persona que llore, es importante. Pero como que nos da un poco de miedo y debíamos de verlo como algo natural, si una persona está triste, está triste”.

Tampoco ayudan las frases hechas: te pondrás bien, esto pasará, el tiempo todo lo cura… O, peor, caer directamente en la insensibilidad, “como decirle a quien se le ha muerto un hijo que ya tendrá otro. Todo eso no sirve”. Fernando Tomé también constata que en estos escenarios “nos gusta mucho dar consejos, y muchas veces las personas no los necesitan, porque no somos tontos, simplemente que cuando estamos con un dolor muy grande somos incapaces de ver las soluciones a los problemas o lo que necesitamos, porque lo que necesitamos es llorar y estar tristes”.

La buena noticia, explica, es que “si alguien simplemente nos escucha, sin darnos consejos, al final la persona va a llegar a las soluciones a sus problemas. Pero primero necesita, si tiene ganas de estar triste, estar triste, y ser acompañado en ese dolor, poder contar qué le ha pasado, qué ha sentido. Y es ahí cuando las personas salen de ese dolor”.

El Centro de Escucha San Camilo también incluyó en la actividad un test que pudieron cubrir todos los interesados para explorar sus competencias de escucha. En la prueba se valoraba si es capaz de acoger a la persona sin reservas sin juzgar, mirándola relajadamente, guardando silencio interior o respetando su ritmo, entre otras variables que intervienen en la escucha, ese arte que, defendía un escritor y teólogo inglés, es un buen remedio contra la soledad, la locuacidad y también la laringitis.