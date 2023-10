Pontevedra mantendrá congeladas las tasas municipales en 2024

El Concello de Pontevedra mantendrá las tasas municipales el próximo año y de hecho congela cualquier tipo de subida, incluso sin aplicar el IPC ligado al incremento del coste de la vida. La decisión de la ciudad del Lérez contrasta con los recientes anuncios de los municipios de Sanxenxo, Marín o Ponte Caldelas, que han decidido subir el IBI para 2024.

Las tasas de Pontevedra se mantienen fijas desde hace una década. El alcalde, Miguel Fernández Lores, confirmó en la mañana de este viernes que la previsión del gobierno local es “mantener la congelación que hicimos. Obviamente eso es un esfuerzo económico grandísimo para el Concello, son casi 11 años y a nadie se le escapa que hay un incremento del gasto visible en todas las cosas, pero en principio no tenemos tomada decisión alguna de aumentar las tasas”.

A estas alturas del año todo el procedimiento para incrementar la presión impositiva tendría que estar en marcha para que entre en vigor el 1 de enero, reconoció el regidor, de modo que reiteró que “de momento, el tema sigue como está”.

Fernández Lores pidió en general que en todo el tema económico “las fuerzas políticas sean más serias, porque aquí a la oposición no solo no se le ocurre pensar que los gastos del Concello suben y que los ingresos no, sino que aún dicen que tenemos que bajar la presión impositiva, lo cual está absolutamente fuera de la realidad y me parece una gamberrada, sinceramente”.

Criticó que “cuando su partido en otros concellos están gobernando y están subiendo tasas hagan la propuesta de bajarlas” en un municipio que lleva una década con esta presión impositiva congelada. “Eso no es serio y habla de la poca seriedad de algunas fuerzas políticas”, señaló, “o de algunos personajes de algunas fuerzas políticas”.