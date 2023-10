La marquesina que se convirtió en la segunda estación de Pontevedra

A eso de las 15.00 horas de un jueves de octubre, en la parada de autobuses de la Praza de Galicia hay un constante trajín de gente. El ambiente es particular porque se mezclan toda clase de situaciones: convergen edades, nacionalidades, humores y actividades. Eso sí, todos esperan sentados en los bancos o bien haciendo ya cola, pacientes y quizás un poco temerosos de ir incómodos en el autobús: puede que toque ir de pie.

El trolebús de Pontevedra a Marín, inaugurado en 1943, sentó el precedente de una de las líneas que pasan por Praza de Galicia, tan concurrida que permite el flujo diario de personas entre los dos municipios. Todavía hay quien le llama el “trole” y a pesar del aumento del uso de los vehículos particulares, lo cierto es que las beneficiosas promociones del transporte público el encarecimiento de la gasolina y la frecuencia de las líneas invitan a los viajeros a hacer uso del autobús. Eso sí, en los últimos tiempos aumentan las quejas de los usuarios habituales.

Aunque las observaciones de los usuarios no se acercan a las de los del transporte interurbano del tren o de Monbus que copan portadas, los viajeros, mayoritariamente marinenses, hacen colas para ir a casa después de una intensa jornada laboral o académica. Otros pasajeros solo fueron a pasar la mañana a Pontevedra, como Mari Carmen, que acude para hacer recados asiduamente y regresan antes de la hora de comer. Y es que la treintena de líneas que pasan por esta “segunda estación de autobuses” tienen varias horas de “no parar”: las 8.00 de la mañana, entre las 14.00 y las 16.00 horas y a última hora de la tarde, cuando todos terminan la jornada.

Por ejemplo, el año pasado, la Xunta incluyó dos nuevas paradas a la línea Plaza de Galicia-Montecelo-Monte Porreiro para mejorar el servicio, pero esto solo incrementó la cantidad de pasajeros y la lentitud en el trayecto. Las muchas personas mayores que van al hospital de Montecelo se quejan de que no llegan a tiempo a sus citas. Este es el caso de Amelia, que ayer decidió usar el autobús para la ida en su cita médica, pero para la vuelta “le cuadra a la salida del trabajo a mi hijo, así que me lleva él a casa”, explica. A esas horas, prefiere no ir en este transporte porque “va muy lleno”.

Del verano al curso escolar

Brisa y Alba son dos estudiantes cuyos casos distan bastante de las anteriores usuarias del autobús, pero viajan en él todos los días para ir hasta la facultad. Les sale muy bien de precio porque ahora las tarjetas de Mobilidade de Galicia abaratan el billete hasta la mitad, aunque también eso repercute un poco en la experiencia durante el trayecto: “A veces llega el autobús y hay tanta cola que no sabes si vas a entrar”.

Comentan lo cansadas que llegan al campus después del “mareo del autobús” desde la parada en la Escuela Naval de Marín: “A primera hora es horrible”, comenta Alba, a lo que su amiga contesta asintiendo: “No es la primera vez que tengo ir de pie o pegada al cristal porque no se cabe”. En la temporada estival o en su fase previa, cuadrando el final del curso académico con el inicio de la temporada alta turística, “es el peor momento, sobre todo a la hora de comer y así. Una vez tuvieron que mandar otro autobús de refuerzo porque no había sitio”.

Coincidían los usuarios habituales con turistas, gente que iba a la playa o quien simplemente aprovechaba el verano para pasar un día en Marín o en la Boa Vila. Brisa coincide con su compañera en la necesidad de “prever estas cosas y poner más autocares”.

El “trole” entre Pontevedra y Marín, en auge

No solo se forman colas para el autobús en la Praza de Galicia a partir del inicio del curso académico. Ya antes, en verano, el autobús que va a Marín y que casi todos cogen en la céntrica plaza es la opción más cómoda para ir a la playa desde el centro de Pontevedra. También la más económica. Por eso, las colas se alargaban todo el mes de agosto hasta que hubo que pedir refuerzos. Ya había ocurrido algo semejante durante el año pasado, y cuando la comarca se fue vaciando de turistas, llegó el curso académico.

Por eso, a partir de octubre se percibió un aumento en la demanda gracias a la aplicación de un descuento del 50 por ciento en los billetes, que seguirá en vigor hasta final de este año. Además, cabe añadir que los menores de 21 años que viajan con la tarjeta Xente Nova disfrutan de viajes gratuitos. Esto les permite los viernes y los fines de semana ir y volver de una localidad a otra, hasta playas como Mogor o Portocelo desde la Boa Vila o bien a pasar la jornada entera o la tarde a Pontevedra, quienes se suben desde Marín. Este no es el servicio que lleva directamente a los pasajeros a las playas, ya que existe otra línea que los deja justo en Portocelo, Mogor y Aguete.

Sin embargo, el “trole” es la opción preferida debido a su alta frecuencia de viajes. El paseo pedestre hasta las playas, que puede hacerse desde la parada de la Escuela Naval Militar, no excede los dos kilómetros y medio y se puede hacer caminando cómodamente, sobre todo en la última parte del recorrido que va acompañado de vistas a toda la ría de Pontevedra.