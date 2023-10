Embajadoras de la belleza sénior

Isabel Iglesias Lains (53 años y de Pontevedra, @mariaisabeliglesiaslains), Raquel Blanco Arcos (44 años , Sanxenxo, @raquelblancoarcos) y Marta Estévez Estévez (31 años, Ponteareas, @marta_estevez_estevez) viven estos últimos días con ilusión el hecho de haber sido elegidas para representar a Galicia en el próximo certamen Mrs +30 Spain 2024. Con ellas ya ha quedado bien alto el pabellón de la provincia de Pontevedra, la única gallega que aporta candidatas al concurso de belleza nacional, y lo hace en las tres categorías correspondientes a tramos de edad: mayor de 30 años, mayor de 40 años y mayor de 50 años.

El certamen Mrs +30 Galicia, dirigido por la viguesa María Montero, se celebró hace unos días y, aunque todavía no hay fecha para el de España, las tres pontevedresas ya han comenzado a prepararse con asesoramiento profesional, una labor que deben combinar con sus trabajos y sus vidas familiares. En uno de esos descansos han atendido a FARO.

La principal cuestión que todas recalcan es que la experiencia, incluso aunque no hubieran llegado a donde están, ya merece la pena, “porque es maravillosa”.

En el caso de Isabel Iglesias, repite en esto de los certámenes de belleza, ya que el año pasado fue elegida como Miss España Sénior en el certamen Royal Spain Sénior. Fue su actual compañera de podium Raquel Blanco quien la animó a presentarse al concurso Mrs +30 Galicia 2023, sin imaginar ambas que estarían juntas para la gran final española. “Ha sido una gran sorpresa”, reconoce la pontevedresa.

Por su parte, Raquel Blanco confiesa que aunque siempre se sintió atraída por el mundo de la moda, la pasarela y los certámenes de belleza, le podía la inseguridad. “A medida que maduras eso va cambiando y tienes más seguridad en ti misma y te ves más o menos bien. He hecho muchos más desfiles a partir de los 30 y 40 que cuando era jovencita. Ahora me presento a todo”, afirma la sanxenxina, que ya trabaja con agencias.

En cuanto a la más joven de las tres, Marta Estévez, reconoce que “siempre tuve la inquietud de presentarme a un certamen de este tipo y esta vez me animó una amiga”. Se decidió y solo tiene buenas palabras: “Fue una experiencia muy bonita y he conocido a chicas muy buenas, me ha gustado mucho lo que hemos vivido”.

La preparación va a ser bastante exhaustiva, ya que “tenemos que dejar el pabellón de Galicia bien alto”.

En este sentido, Marta Estévez, por ser su primer contacto con el mundo de la moda y el modelaje, manifiesta que tiene muchas ganas de prepararse. “Hasta ahora no sabía qué cualidades buenas podía tener ni cuáles mejorar. Ahora lo voy sabiendo”, dice.

En cualquier caso, uno de los encantos de este tipo de certámenes es que muchas de las mujeres que se presentan nunca han tenido experiencia ni desfilando ni con otras cuestiones del mundo de la moda o la publicidad. “Hay gente que se presentó que nunca había pisado una pasarela”, apunta Isabel Iglesias, para quien lo más complicado “quizá es hablar en público, me cuesta más”.

Visión en positivo

Ahora que están recibiendo numerosas felicitaciones en sus entornos por haber ganado el certamen a nivel gallego, las tres candidatas afirman que cuentan con el apoyo de sus familias y amigos más íntimos.

“Yo, personalmente, no informo de nada. Después ya me ven. No me gusta informar de lo que hago, ya que lo hago por mí. Lo que me pueda repercutir lo quiero ver siempre en positivo, para mejorar, conseguir trabajos y demás”, asegura Raquel Blanco.

Ella tiene claro que le encantaría enfocar su trayectoria laboral a este ámbito. “Ahora solo hago pinceladas de este sector, pero quiero que sea más que eso”, dice optimista e ilusionada.

Tanto ella como Isabel Iglesias son madres, pero no consideran que esto pueda ser un impedimento para lanzar sus carreras. “Hay que buscar opciones”, aseveran.

Saben que esta oportunidad que han tenido ya es un premio de por sí, de ahí que animen a todas las mujeres a las que les apetezca tomar parte en un certamen de belleza sénior a “lanzarse a la piscina”. “Nunca es tarde para probar experiencias, es lo más maravilloso del mundo. Toda mujer tiene su encanto”.

En este sentido, María Montero, la directora del certamen Mrs +30 Galicia, recuerda que la finalidad de este tipo de eventos es “empoderar a la mujer y que a partir de los 30 años pueda trabajar en el mundo de la moda y en el lugar que le corresponda”.