La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participó ayer en Pontevedra en el “Encontro en feminino: as competencias brandas no desenvolvemento cotián”, que tuvo lugar en el XII Salón de la Oferta Educativa y Formativa de Galicia (Edugal). Rivo indicó la importancia de una formación amplia y especializada que junto a la experiencia y capacidades diferenciadoras de cada uno son claves para desarrollar un trabajo exitoso.

En este encuentro que mantuvo con alumnos de diferentes edades, y en el que también participaron la vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva Lantarón, y la piragüista Estefanía Fernández, la conselleira abogó por políticas para lograr el empoderamiento de la mujer en el mercado laboral y la igualdad de oportunidades.