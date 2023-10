La Sección Segunda de la Audiencia desestimó el recurso de apelación de una vecina de Marín condenada por un delito de atentado a la autoridad y lesiones, por pegarle patadas a un policía Local. La pena es de un año y quince meses de prisión, además de multa. Se considera probado que sobre las once de la noche del 9 de noviembre de 2021 tres agentes de la Policía local de Marín acudieron a un requerimiento en la calle Jaime Janer donde un hombre estaba dando patadas al carro de la compra de una mujer. Al llegar al lugar observaron un carro de la compra volcado y al acusada dando gritos. Esta les manifestó que un conocido había pateado su carro pero que ella no había sido agredida por lo que no deseaba interponer denuncia. Cuando los agentes se disponían a irse la acusada comenzó a insistir en que se quedaran y le lanzó a un policía dos patadas en la pierna derecha.