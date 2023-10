“Me preocupa mucho la pereza con la que posamos la mirada sobre el paisaje”

Hasta mediados del próximo mes de noviembre puede contemplarse en la Fundación RAC la exposición “Maleza” de Christian Villamide, un artista multidisciplinar que invita al espectador a reflexionar sobre el espacio natural y nuestra relación con la naturaleza.

–¿Por qué eligió el título de “Maleza” para la exposición?

–Le llamé así porque me llamaba mucho la atención que para referirnos a algo tan maravilloso como la naturaleza, lo que nos da la vida, tengamos una palabra despectiva, maleza. Cuando salimos de las zonas de cultivo, de las zonas ajardinadas o urbanizadas, todo lo que vemos es maleza, eso me llamó siempre la atención.

–¿Qué tipo de trabajo presenta en esta muestra?

–Presento un trabajo que estuve preparando estos dos últimos años en torno a la naturaleza, como es en general mi trabajo, y en este caso las preocupaciones que me surgen en torno a ella. Me preocupa mucho la distancia emocional entre nosotros y el territorio que habitamos, también la pereza con que posamos nuestra mirada sobre ese paisaje que habitamos habitualmente, cómo miramos pero no vemos.

–Galicia maltrata el territorio, tal vez en la creencia de que es infinito

–Sí, así es. Creo que es algo que siempre va a ocurrir en todos los sitios, no solo que nos aprovechemos de ese territorio, que es normal por un lado, pero es que en nuestro caso llegamos a la especulación e incluso a veces a la prostitución de ese propio territorio. Lo hacemos a veces incluso sin darnos cuenta, y todos somos un poco partícipes de todo eso que acontece, porque a veces nos preocupamos mucho por lo que pasa a kilómetros de distancia, pero en nuestro territorio no lo vemos. De tan cerca que tenemos ese paisaje a veces no lo miramos o no lo sabemos apreciar.

–Habitualmente ha trabajo en el terreno ligado a la naturaleza

–Sí, por un lado me preocupa mucho el ser humano y la relación que tenemos con ese paisaje y con ese territorio. Pero generalmente la naturaleza ha sido siempre un campo de batalla en mi trabajo.

Mi trabajo artístico es como respirar, independientemente de que haga más exposiciones, venda más o menos, para mi es una necesidad imperiosa

–¿Cómo surgió su vocación artística?

–Eso es curioso, no puedo decirle pero sí recuerdo que desde pequeño, cuando iba los fines de semana o en verano a casa de mis abuelos estaba muy en contacto con el mundo rural, me iba en soledad, me sentía muy protegido en la propia naturaleza, y hacía historias que hoy en día podrían parecerse a cosas de Richard Long o de Nils-Udo, pero que yo no consideraba que fuesen arte en absoluto. De hecho cuando empecé a relacionarme con el arte y con artista, como todo el mundo hacía pintura más figurativa, yo empecé un poco a trabajar ese tema, pero no me consideré un paisajista, un observador de todo lo que tengo alrededor.

–¿Le resultó fácil defender esa vocación?

–Sí, en mi caso mi trabajo artístico es como respirar, independientemente de que haga más exposiciones, venda más o menos, para mi es una necesidad imperiosa. Entonces tengo siempre un sistema de trabajo constante, digamos que es una cosa que me caracteriza: esa constancia y esa evolución en mi trabajo.

–Es disciplinado

–Si, creo que si, soy muy caótico a la hora de trabajar (risas), sobre todo en el estudio, pero luego a veces me sorprendo a mi mismo de que quede la obra tan bien acabada, con lo caótico y compulsivo que soy a veces.