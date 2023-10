“O político e os seus límites: olhadas desde a Galiza contemporânea” é o título da segunda Xornada de Estudo do Espaço Clara Corbelhe, que chegará o vindeiro sábado ao Pazo da Cultura para crear pensamento crítico.

O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, presentou xunto a Helena Miguélez Carballeira, representante do Espaço Clara Corbelhe, este encontro que conta con máis de 65 participantes anotados.

Helena Miguélez salientou que “a nosa intención era pensarmos entre todas onde están as zonas de conflito hoxe en día para a sociedade galega, nas que se poida pensar a idea do político e conseguir gañarmos espazos para vías emancipadoras no país. Esa é a nosa pregunta”.

Para axudar a levar adiante esas ideas, o encontro contaría, explicou, con varios participantes: “o compañeiro, Borxa Colmenero, que tamén fai parte do colectivo dará a benvida e abrirá a xornada a falar sobre “Abalarmos o político: da radicalidade de uns estudos emancipatórios galegos”. Dará paso a unha análise sobre “A Galiza no novo réxime climático” a cargo de Brais Estévez Vilariño, investigador da USC. Despois haberá un panel máis de debate, para o cal nos axuda a Fundación Galiza Sempre, organizar a presenza de Albert Botran, que acaba de publicar o libro ‘Independencia e revolución’ e falará co historiador Antom Santos arredor de “as teses autodeterministas e os limites do político no Estado espanhol”.

Na tarde, engadiu, Helena Martínez e Ana Cabana protagonizan un encontro sobre “olhadas da Galiza rural das perspetivas histórica e socioeconómica”, mentres Pablo García fecha o programa a realizar “unha lectura guiada d’A Soldadeira, de Luís Seoane”.

Miguelez quixo agradecer a colaboración do Concello para poder levar a cabo a iniciativa deste colectivo que “se constituíu no 2021. Somos neste momento 16 persoas militantes no Espaço é funcionarmos como un dispositivo para a socialización e creación de pensamento crítico galego. Para isto nos valemos do produción investigadora que ten lugar no país tanto nas instancias regradas como a Universidades como nos espazos militantes, de politización, de organización de movementos sociais. Xuntar as forzas destes colectivos. Con pensamento crítico galego referímonos a axudar a crear debates na esfera pública, na esfera intelectual galega, para dar músculo aos movementos emancipadores do país: o soberanismo, o independentismo, o feminismo, as loitas polo territorio, pola lingua, as loitas no seo do ecoloxismo, etc”.