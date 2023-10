El área sanitaria vacunó a 1.350 mayores de COVID y gripe y abrirá sus dos “vacunódromos” el día 26

El final de la campaña se iniciará con la apertura de los “vacunódromos”, a partir del próximo 26 de octubre, tanto en la ciudad capitalina como en Vilagarcía.

“El 25 de septiembre empezamos con las residencias de ancianos y terminaremos este viernes, 6 de octubre. Están los de las 15 residencias del área sanitaria ya vacunados. El porcentaje de vacunación doble para gripe y COVID es alto y la gente que no se está vacunando es porque pasó el COVID en los últimos tres meses y no puede hacerlo, o personas que están ingresadas por otras circunstancias o con fiebre. Pero la inmensa mayoría se está vacunando con las dos”, resume Amoedo.

Se trata de un porcentaje superior al 90% “porque la vacuna está teniendo muy buena respuesta”, algo que suele ser habitual entre la población mayor.

El siguiente paso será el 9 de octubre, lunes, cuando se contactará con aquellas personas mayores de 80 años que están inmobilizadas en sus casas. “Estas personas se empezarán a vacunar esa semana a través de su enfermera de referencia del centro de salud. Recibirán una llamada en la que les preguntarán qué vacuna se quieren poner y se les citará”, avanza la directora de Enfermería del área sanitaria. Para ello se irá a sus domicilios.

Otra de las grandes citas de la campaña de vacunación será el 16 de octubre, otro lunes, cuando comenzarán a recibir las dosis aquella población general mayor de 80 años. “Será en los centros de salud de referencia. Esto quiere decir que aquellos que normalmente acuden a centros pequeños tendrán que hacerlo en esta ocasión en los grandes. Será el caso de Poio: los de Combarro y Raxó irán a Anafáns. También los de Caldas, Moraña, Cuntis y Portas, que deben acudir todos a Caldas. Se les citará en los centros cabecera, donde les vacunará el personal de Atención Primaria en salas de vacunación en turnos de mañana o de tarde”, manifiesta Amoedo.

Los ciudadanos no tienen que esperar más que el mensaje de texto a sus móviles, que empezarán a recibir estos días.

Esos mayores serán vacunados en un período de tiempo de 10 días, entre el 16 y el 27 de octubre.

La responsable de Enfermería advierte de que si algún mayor inmobilizado recibe el SMS de acudir al centro de salud, que se ponga en contacto con este para informar de su situación y que sea el personal sanitario el que acuda a su hogar.

A partir del 26 de octubre se abrirán los grandes recintos para la vacunación doble COVID+gripe. En Pontevedra será el edificio de la Xunta de Campolongo y en Vilagarcía el recinto ferial Fexdega. Se citará por tramos de edades: de 79 a 70 años, de 69 a 60... También se llamará a los profesionales sanitarios y sociosanitarios a través de SMS.

La recomendación de vacunación del coronavirus ha cambiado una vez superada la pandemia y lograda la inmunidad de rebaño. Actualmente, se aconseja a las personas mayores de 60 años, a las que residen en instituciones cerradas (de ancianos o de personas con discapacidad), a las mujeres embarazadas (incluso en los seis primeros meses postparto), para las personas de menos de 60 años con condicines de riesgo (tratamiento oncológico, inmunodeprimidas...), al personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios, las personas que trabajan en servicios públicos esenciales (Bomberos, Policías, Protección Civil...) y todas aquellas que conviven con personas de alto riesgo.

En cuanto a la de la gripe, se recomienda a niños entre seis meses y cinco años, a estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, fumadores, niños de hasta 18 años con tratamientos prolongados de ácido acetilsalicílico y a personas que por trabajo están expuestas indirectamente a animales.

“Una persona de 35 o 55 años que esté sana no tiene que vacunarse de nada”, concluye Silvia Amoedo.

El 80% de los casos son de las ómicron que incluía la vacuna

El jefe del servicio de Neumología del CHOP, Adolfo Baloira, recalca que la vacunación para el coronavirus no es necesaria para personas jóvenes y sanas. “Tal y como están siendo las cosas ahora, no es necesario que todo el mundo se vacune”, considera, para añadir que “la mayor parte de la gente que tiene COVID ahora tiene síntomas durante 48 horas”. “Hay mucha inmunidad y, además, las dos nuevas variantes presentes ahora representan solo entre el 15% y el 20% de la incidencia de los casos, el resto, un 80%, son las variantes ómicron, que ya estaban incluidas en la vacuna previa”, recuerda. “No pasa nada por vacunarse, está claro, pero hacer campaña por debajo de los 65 años no es necesario”, afirma. Las personas jóvenes, desde el punto de vista de la Neumología, deben vacunarse “si tienen problemas importantes de salud que impliquen patología respiratoria severa, como el EPOC, fibrosis pulmonar...”

163 casos activos COVID

Actualmente, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay 163 casos de coronavirus activos que se hayan comunicado oficialmente al Sergas. De ellos, hay 20 hospitalizados y solamente una persona en la unidad de críticos. Desde que se declaró la pandemia, en marzo de 2020, se han contagiado en ambas comarcas 80.342 personas, de las cuales se curaron 79.815. Por el contrario, otras 370 fallecieron positivas. Hay que recordar que no todos los casos son informados al médico de cabecera, ya que muchas personas o bien no son conscientes de estar pasando la enfermedad, o bien se la diagnostican a través de un test COVID.