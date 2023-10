Un 20% más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un alza entre 10 y 38 euros más al año, según los tramos para el Impuesto de Circulación, la “Viñeta”. Es lo que acordó ayer el Concello de Sanxenxo en el pleno ordinario del mes de septiembre aplazado en su día por el fallecimiento del concejal socialista, Antonio Cacabelos, por el que se guardó un minuto de silencio al comienzo de la sesión.

Estos incrementos de la presión fiscal salieron adelante con los únicos votos del PP, que goza de mayoría absoluta. La concejala de Hacienda, Paula Martínez, calificó de “moderada” la subida del IBI al 0,48% y la justificó en la necesidad de “garantizar la mejora y sostenibilidad de los servicios públicos que se prestan en Sanxenxo”.

Según los cálculos municipales, “la subida supondrá un incremento de entre 8 y 20 euros anuales para el 50% de las familias y entre 21 y 50 euros para el 26%”. Con estos datos, aseguró que “Sanxenxo no es de los concellos de la provincia con el IBI más alto. A día de hoy, hay 24 concellos de la provincia que tienen el IBI más alto que el 0,48% como Vigo con el 0,91%, Pontevedra 0,64%, Vilanova 0,60%, O Grove 0,58%. Caldas y Pontecesures, 0,56%. Por tanto, con la subida del IBI, Sanxenxo ocupará el puesto número 25 de la provincia y eso si ningún otro lo sube”.

La concejala insistió en el coste de los servicios y los incrementos que experimentaron desde 2019. Así citó el “ SAF, con más de 450.000 euros, pasando de atender de 40 a 90 familias; Centro de Día, en más de 250.000 euros; alumbrado público más de 370.000; piscina, más de 285.000; salvamento y socorrismo más de 200.000 euros y escuela de música más de 50.000; un incremento que supera el 65%”.

La concejala de Hacienda añadió que “hemos decidido concentrar la subida en el impuesto más progresivo para que a las familias con menos renta les afecte menos el incremento. El 76% de familias solo aportan el 30% de los ingresos del IBI. Mientras el 24% restante contribuyen con el 70% de los ingresos”. A mayores, la nueva ordenanza incorpora todas las bonificaciones del IBI que permite la ley unas son de carácter obligatorio y otras potestativas.

El IBI no es el único impuesto que sube en Sanxenxo en plena escalada del IPC y del coste de la vida. El Pleno también dio luz verde también a la actualización del impuesto de circulación, la popular “Viñeta”. En este caso, el gobierno local indica que “el incremento es distinto dependiendo del vehículo del que se trate. Los que tienen entre 8 y 11,99 caballos fiscales verán incrementado el recibo en diez euros al año, pasando de 40 a 50 euros. Y los vehículos de entre 12 y 15,99 caballos fiscales sufrirán una subida de 21 euros anuales, pasando de 105 a 143 euros. Pese a la subida de los tramos del impuesto de vehículos seguimos teniéndolo más bajo que Pontevedra y Vilagarcía y lejos del máximo que permite la ley (68,16 y 143,88 euros)”, incidió Martínez.

Por último, la sesión plenaria dio luz verde al desglose de dos ordenanzas para poder cobrar a las empresas transportistas de energía, gas y electricidad un 1,5% de su facturación anual y con la que se prevé ingresar unos 50.000 euros. En estos momentos ya se está cobrando a las comercializadoras y suministradoras de interés general esta tasa, pero no a las transportistas.

El BNG alerta de que el aumento “será mayor” por la cuantía de los valores catastrales

El grupo municipal del BNG votó en contra de esta subida de impuestos. Su portavoz, Fran Leiro, dijo que “es una falta de respeto a todos los vecinos” y cuestionó las razones esgrimidas por el PP. “Hablan de que hay un aumento en los costes para ofrecer servicios, pero ustedes llevan seis años en el gobierno. No pueden pretender hacer creer a los ciudadanos que ahora se dan cuenta de la necesidad de ese aumento, cuando hace apenas tres meses anunciaron en campaña electoral que iban a bajar impuestos. No solo no lo hacen, sino que además aumentan sus salarios en casi un 20%”, reprochó Leiro. Un Leiro que A su juicio, “el incremento en el recibo del IBI será mucho mayor que lo que supone el aumento del valor impositivo hasta el 0,48. Pagaremos más, porque el los valores catastrales son más altos, como resultado de la política especulativo y de cemento del señor Telmo Martín”, enfatizó. Recordó el “catastrazo” aplicada en 2014, “y que tuvo como consecuencia el aumento de los valores catastrales de todos los inmuebles. Para intentar paliar aquel aumento se aplicó una bonificación, que cada año se reduce un 10%, por lo que hoy apenas podrá frenar el incremento en el recibo”, advirtió Leiro.