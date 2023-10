Cruz Gallástegui, una peatonalización fallida

Ayer lunes, día de reparto para la mayoría de los establecimientos, varias furgonetas se agolpaban sobre las aceras de la calle Cruz Gallástegui. Es una estampa habitual en este tramo desde que en el año 2018 se probó un novedoso pintado en la calzada. Se trataba de unas rayas en perpendicular a las aceras, a modo de “código de barras”, que indicaban que esos casi 200 metros de vía pública eran de “preferencia peatonal”, quedando así la calle como una vía de servicio. La intención, “reforzar la peatonalización”.

Años después, los comerciantes no están convencidos con esta reforma: “No estamos en contra de la peatonalización, pero parece que esto quedó a medias”, señala Conchi Barreiro, de la librería Depapeis. En su momento, aunque “nadie se lo pidió; así se lo trasladamos varios comercios al Concello en una reunión”, pensaron que sería una buena forma de oxigenar el tráfico de Benito Corbal, pero pronto demostró no ser así: “Habría que darle una vuelta a esta peatonalización, que ni siquiera es peatonalización”, añade esta librera.

“Tendrían que proporcionarnos una serie de servicios, como permitir la carga y descarga. Si no, nos ahogan. Los pobres repartidores tienen que andar con las carretas de aquí para allá desde Joaquín Costa”. Conchi dice que era una buena ocasión para aprovechar que “Pontevedra no cuenta con un centro comercial como tal. Podíamos entre todos reavivar esta calle, pero desde la pandemia no volvimos a hacer nada. Hay cosas más allá de la zona monumental”. De hecho, a medida que la calle avanza desde Castelao, el último tramo es el que más locales comerciales vacíos concentra porque se aleja de la milla de oro.

Por suerte, varios locales de esta calle cuentan con dos ventajas que les permiten subsistir: la fidelidad de sus clientes a causa de su longevidad y la especialización de la mayoría de los comercios, como la herboristería. Tiene mucho que ver la falta del tirón comercial de cadenas como Inditex, que se concentran en la calle paralela, Benito Corbal.

Las tiendas que fueron inaugurándose, en cambio, “abrían seis meses y después desaparecían”, indica Juan Carlos Campos, propietario de la tienda de electrónica CLIKRS. “No estoy en contra, la peatonalización es una buena idea, pero creo que en esta calle no se hizo de forma correcta”, señala este comerciante.

“Salvo que seas una cafetería, esta medida no te beneficia para nada. También si eres una tienda de ropa que venda artículos que puedas transportar más fácilmente, pero no si vienes a por un ordenador y pretendes llevártelo cargando. La gente termina yendo a las grandes superficies porque aquí cerca no encuentra dónde aparcar. Aún si hubiese un aparcamiento disuasorio aquí cerca, o alguna medida menos agresiva como establecer horarios, nos iría mejor”, añade Juan Carlos. “La gente me dice que hasta prefiere ir a Vigo porque llega y tiene dónde aparcar”.

La calle, en principio de preferencia peatonal y limitando la velocidad de los vehículos 20 kilómetros por hora, continúa recibiendo bastante flujo de tráfico, en parte porque es la única vía de entrada de urgencia al Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez aparte de por la calle Benito Corbal. Son ya décadas en el negocio y también viendo cómo “nos ahogamos”. Se cuentan alrededor de una decena de locales comerciales cerrados, la mayoría desde hace pocos años.

Ana Isabel Rodiño, de Rodri Foto, lleva treinta años en el negocio y no tiene tan claro el declive de la calle: “Esta calle nunca fue gran cosa. Antes estaba mucho peor, así que mejoró con la preferencia peatonal”. Aun así, bien por su tipo de producto, bien por otros motivos, como “Amazon, la compra por internet, los centros comerciales…”, las ventas “no son gran cosa”. En cuanto al día a día en Gallástegui, “no hay mucha animación. Pasan bastantes coches y no respetan ni el cartel de peatonalización ni la velocidad máxima permitida”.

En parte, esta depresión también responde a la idiosincrasia de este tramo comercial, explica Beatriz Caamaño, de la Herboristería Bardana: “Muy cerca está la milla de oro, y mucha gente se queda por allí en las grandes cadenas. Esta nunca fue una calle muy transitada”, dice suscribiendo las palabras de Ana Isabel.

“La gente no tiene fácil acceso a esta calle y eso creo que tiene mucho que ver con la bajada de las ventas. A nosotras nos va bien porque tenemos un producto especializado y un cliente fiel, pero hay mucho control por parte de la Policía Local sobre la cantidad de tiempo que la gente está parada. Ponen bastantes multas y viene la grúa. Noto que eso aumentó últimamente y muchos clientes han sido multados. Evidentemente, eso nos afecta”, añade.