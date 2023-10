Que la belleza no tiene edad es una frase que se escucha mucho, pero que haya eventos que así lo demuestren y apoyen no es tan frecuente. Con este fin el certaman Mrs. + 30 Galicia Oficial ha celebrado su primera edicion, una cita “con la que se quiere potenciar que la mujer puede realmente conseguir lo que quiera a partir de los 30 años, cumplir sus sueños”, en palabras de Jaqueline Viana, relaciones públicas. La gala se celebró en Vigo, con la presencia de la directora del certamen, María Montero, y de la fundadora y directora de los concursos Mrs. + 30 en España. Salieron coronadas tres mujeres de la provincia de Pontevedra: Isabel Iglesias Lains, vecina de la Boa Vila, en la categoría de más de 50 años; Raquel Blanco, de Sanxenxo, en la de más de 40 años, y Marta Estévez, de Ponteareas, en la de más de 30 años. Todas acudirán al certamen a nivel nacional, para el que todavía no hay fecha.

Se da la circunstancia de que Isabel Iglesias ya ganó en noviembre del año pasado el Miss España Sénior en el certamen Royal Spain Sénior. Ahora vuelve a tener por delante otra oportunidad de demostrar sus capacidades en este ámbito. Isabel Iglesias tiene 53 años y tres hijos y trabaja en Inditex. Por su parte, Raquel Blanco tiene 44 años y se dedica a la gestión del negocio turístico, aunque ya tiene experiencia como azafata de eventos, cine, videoclips... Por último, Marta Estévez, de 31 años, vive en Ponteareas y es técnica en presupuestos de mobiliario, contract y retail.