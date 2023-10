El “Alibabá II”, de Miguel Lago, que asaltó el liderato de la clase 6 metros de la VIII regata Juan Carlos I el sábado, logró ayer retener esa posición en la tercera y última jornada, en la que el “Bribón”, con el rey emérito al mando y un cuarto puesto parcial, fue finalmente quinto. Fue el exjefe del Estado y su hija la infanta Elena los que entregaron los premios de algunas de las categorías participantes en una ceremonia celebrada en el village del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La jornada de ayer comenzó con un aplazamiento en tierra para los 6 Metros a la espera de condiciones. Finalmente, a las tres y cuarto de la tarde la flota inició la cuarta y última manga del fin de semana. El “Alibaba II” sumó su segundo triunfo en las cuatro pruebas disputadas a lo largo del fin de semana. Le siguieron el “Aida” que patronea Javier de la Gándara (RCN Sanxenxo) en la segunda posición y el “Stardust” de Santiago Campos (RCN Sanxenxo), que anotó un tercero.

La flota de ORC fue la que lo tuvo más difícil. El Comité de Regatas tuvo que esperar a que se disipase la niebla que asomó por la ría al mediodía y que el viento soplase con la suficiente fuerza como para dar el bocinazo de salida para las clases 0-3 y 4.

En la clasificación general de ORC 0-3, el “Mirfak” de la Armada con Diego López a la caña se aseguró ayer una ajustadísima victoria final con un tercer puesto en la última prueba, logrando subirse en lo más alto del podio con un punto de ventaja sobre el “Aceites Abril” y dos sobre el “Urbapaz” de Fran Edreira (CN Cabanas), que fueron segundo y tercero respectivamente. En ORC 4 segunda victoria parcial para el “Unus” de Luis García (MRCY Baiona), que se convertía en el vencedor de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster.

En Open y Veteranos se pudo completar ayer un recorrido de unas cuatro millas que resultó decisivo de cara al podio final. En Open el ganador de la prueba fue el “Bonaventure” de José Luis Ríos (RCN Vigo), aunque la victoria final se quedó en manos del “Edge” de José Alejandro Martínez (RCN Rodeira). En Veteranos el primer puesto se lo adjudicó el “Papanatas” de Andrés Froiz (CN Portonovo).

Optimist

Por su parte, la flota de optimist, con cerca de 150 barcos en liza, fue la primera en arrancar ayer, una jornada en la que el comité de regatas pudo completar dos pruebas más. En la clasificación general, los vencedores del grupo Amarillo fueron Alejandro Alonso (RCN Vigo) en sub 16 y sub 13 masculino, Sara Reboredo (RCN Vigo) en sub16 Femenino y Emma Pérez-Roig (C. Alamar Sada) en sub 13 femenino. En el grupo Azul, Claudia Santos (RCNS) se hizo con la victoria en categoría femenina y Hugo Iglesias (RCN Rodeira) en la masculina.

Ceremonia en el Náutico

La multitudinaria entrega de premios se celebró en el Real Club Náutico de Sanxenxo con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el titular de la Diputación, Luis López, el presidente del RCNS, Pedro Campos, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, entre otras autoridades,. Todos ellos arroparon al exmonarca, que entró a las 18.40 horas entre aplausos y gritos de ‘¡viva el rey!’. Juan Carlos I sentado en un taburete dedicó una sonrisa, un saludo y un aplauso a los niños que practican vela que estaban presentes

Desde allí, el rey emérito recibió entre aplausos y con una sonrisa, a los competidores en las diferentes categorías de la regata. Durante el acto, intercambió varias palabras con el presidente de la Xunta al que también agarraba del brazo.

Por su parte, la infanta Elena entregó los premios del segundo puesto de la categoría de vela adaptada y se sacó una foto con ellos. Tras esto, uno de los participantes se dirigió al rey emérito y le enseñó una fotografía de un premio que le entregó Juan Carlos I años atrás.

El oro de la clase 6 Metros, en la que participaba el rey emérito, lo entregó el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Tras la ceremonia, la infanta Elena salió minutos después de las 19.30 horas del Náutico sin su padre. Mayor expectación causó la salida de Juan Carlos que se produjo al filo de las 20.20 horas. El exmonarca fue recibido de nuevo entre aplausos y gritos de ‘¡viva el Rey!’. Antes de subirse al coche saludó a los presentes y se llevó la mano al pecho, como una muestra de agradecimiento. Una vez en el vehículo, desde el asiento del copiloto, ha vuelto a saludar.

Previsiblemente, don Juan Carlos I abandona España hoy lunes, pero podría estar de regreso en breve. Los dais 21 y 22 de octubre se celebra otra regata de la clase del “Bribón”. El perfil bajo de las visitas anteriores comienza a desvanecerse y ,a prueba está en que en esta semana en la ría ha sido una de las más familiares que ha acogido Sanxenxo. En la jornada del miércoles por la tarde recibió la visita de su hermana Margarita con la que al día siguiente compartió una jornada de navegación. Además de ella, también estuvieron de visita sus sobrinos Alfonso y María Zurita y Carlos el ahijado del exmonarca. Lo que sí no se pudo ver en Galicia fue el reencuentro con Felipe VI, que el jueves estuvo en A Toxa, a escasos 15 minutos de Sanxenxo. Si acompañó a su padre este fin de semana su hija la infanta Elena, al igual que en julio.