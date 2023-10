Si no hay sorpresas de última hora, la empresa Rehabilita será finalmente la encargada de acometer la restauración de la iglesia parroquial de San Martiño de Salcedo, pero no asumirá la mejora exterior de la basílica de Santa María, en especial su fachada exterior. Aunque esta firma fue elegida inicialmente por la Consellería de Cultura para ejecutar ambas obras, en Santa María optó después de Construcciones Abal para intervenir en la basílica porque Rehabilita no cumplía todas las condiciones exigidas, pero sí se mantiene para Salcedo, según el último acuerdo de la mesa de contratación.

En el caso de Santa María, se acometería por unos 450.000 euros y nueve meses de plazo de ejecución un plan de rehabilitación exterior que se extenderá a buena parte de sus cubiertas, las cresterías superiores y en especial a su fachada principal, una joya arquitectónica que padece el paso del tiempo y la lluvia y la presencia de pájaros que ensucian sus piedras. Por su parte, en Salcedo, la obra ronda los 275.000 euros con seis meses de plazo de ejecución. Se trata de reabrir un templo parroquial que cumple cinco años cerrado, desde octubre de 2018, por riesgo de desplome de parte de su estructura.