Los ambulantes siguen en huelga: ocupan Buenos Aires, pero no abren el mercadillo

Ayer habría sido sábado de feria en Pontevedra y por un momento llegó a parecerlo, hasta que quedaron claras las intenciones de los feriantes al aparcar en la avenida de Buenos Aires, justo ante el Mercado, la zona impuesta por el Concello para el mercadillo ante su negativa a que regresen a la alameda.

Después de tres meses sin trabajar, los feriantes decidieron continuar protestando los sábados de feria mientras el Concello de Pontevedra no responda a sus exigencias. Esta semana ya había avisado, tras acordar en una asamblea negarse a la propuesta del ayuntamiento, ocupar la avenida pero no instalar los puestos para la venta.

Por eso, aunque la pasada mañana se cortó al tráfico el tramo entre los puentes de O Burgo y Santiago para que “quien quisiera probar la nueva ubicación, pudiera hacerlo”, como explicó la edil Anabel Gulías, el colectivo no está conforme con las condiciones de esa orilla del río Lérez.

Entre las 7.00 y las 9.00 horas de la mañana, no sin pequeñas desavenencias con los trabajadores de Abastos, el protocolo indicaba que los ambulantes tenían que montar sus puestos en el lugar convenido, o de lo contrario se reabriría la avenida al tráfico, según les explicó la Policía Local, que se desplazó hasta el lugar. Por tanto, en señal de inconformidad, alrededor de una decena de ambulantes dejaron las estructuras colocadas, ocupando el espacio contratado para cada uno y retirando las furgonetas de ese lado de la mediana: “Queremos que se forme un atasco”, explicó Marga González.

“Vamos a colocar los puestos sin mercancía porque el sitio lo estamos pagando. Con los puestos encima de estas aceras altísimas no es viable montar, ni las furgonetas pueden ir del otro lado de la mediana”. En un informe que da cuenta del espacio, la cercanía al centro de la ciudad y otros criterios, el gobierno local barajó varias alternativas a la Alameda para establecer de manera definitiva el mercadillo, que terminaron con Buenos Aires como mejor opción. Los requisitos que acordaron los ambulantes son permanecer todos juntos, tener espacio para aparcar las furgonetas detrás de cada uno de los puestos, una anchura de la calle suficiente como para circular con sus vehículos y contemplar algún tipo de medida de emergencia.

Seguirán manifestándose

Con una “guerra” todavía declarada al Concello de Pontevedra, a media mañana los ambulantes iniciaron su manifestación, tal y como llevan haciendo todos los fines de semana desde que tuvieron que dejar la Alameda el pasado mes de junio.

La presidenta de la Asociación Galega de Ambulantes se quejó de que “quien haya marcado esta zona como apta, parece que queda claro que no sabe nada de mercadillos. No vamos a trabajar nosotros en estas condiciones para reactivar el Mercado”, señalaban algunos ambulantes concentrados ayer. Y es que ninguna de las opciones ofrecidas por la concejala les sirve: el mercadillo de los sábados, reiteran, no cabe en Buenos Aires y quieren volver a la Alameda.

Los requisitos de los ambulantes para quedarse

Como respuesta al informe de relocalización de la feria emitido por el Concello, los ambulantes reiteran que la avenida de Buenos Aires solo les serviría como alternativa temporal si cumpliese tres puntos “innegociables”. Como respuesta a este informe, redactaron un nuevo documento y avisaron de que volverían a manifestarse, sin importar que estuviese la avenida abierta para ellos en la jornada de ayer.

Sus condiciones, redactadas en el documento, pasan por trabajar con los puestos todos juntos, incluyendo a las pulpeiras; tener espacio para aparcar las furgonetas detrás de los puestos; garantizar la suficiente anchura de la calle para circular con la mercancía y la adopción de algún tipo de medida de emergencia. Esta última, que afean al gobierno local no haber contemplado, sí que lo está, según la concejala. En cualquier caso, en el documento firmado por Anabel Gulías se incluyen en el último apartado una serie de recomendaciones en caso de que acepten de manera definitiva trasladar la feria al emplazamiento recomendado por el gobierno local, que coinciden con casi todos los puntos exigidos por los ambulantes.

“Me dicen que ponga el puesto encima de la acera, ¿pero y si viene una señora y se cae?, ¿de quién será la culpa?”, protesta una de las trabajadoras. “Necesitamos tener las furgonetas con la mercancía detrás, no podemos andar cruzando”, dice otra.

Después de todo el verano sin trabajar, se quejan de falta de diálogo y de intereses políticos, si bien es cierto que desde el gobierno local han reiterado en distintas ocasiones esta semana su “mano tendida” a estos trabajadores para negociar y llegar a un acuerdo. Ellos, en cambio, no se amilanan y vuelven a estar dispuestos a regresar a la calle Rafael Areses como alternativa temporal. Su objetivo final es continuar “luchando por la Alameda”.