A través de un comunicado, el Grupo Fenosa anunció ayer que se efectuarán trabajos de mantenimiento y desarrollo en la red eléctrica de Marín el próximo martes, lo que podría provocar cortes de luz e interrupciones en varias zonas del casco urbano de la localidad entre las 5.00 y las 9.00 horas de la mañana.

Según el Concello de Marín, entre las calles afectadas se encuentran las siguientes: Almuíña, Augusto Miranda, Calzada, Caracol, Echegaray, Lameira, Real, Ribeira de Arriba, Secundino Lorenzo, Serafín Tubío, la Rúa da Ponte, la Rúa do Sol, la Rúa do Forte, además de la Avenida Exército e Mariña, la Avenida de Ourense, la Banda do Río, la Praza de España, la Praza da Fonte, la Praza da Veiguiña y los callejones Peñón, Ribeira de Abaixo y Teimón.